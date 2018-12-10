衛生局蔬果抽驗15件不合格 大潤發甜椒3項農藥超標

2018年12月10日 16:49 中時電子報 林郁庭

台北市衛生局今（10）日公布10月生鮮蔬果抽檢結果，檢驗生鮮蔬果374項殘留農藥含量，共計抽驗90件結果15件不符合規定，不合格率16.7%。其中知名賣場大潤發販售的「彩色甜椒」被檢出3項殘留農藥；台北第一果菜市場也有多件蔬果殘留農藥不符規定，衛生局已命抽驗地點下架不得販售。

大潤發內湖一店的彩色甜椒被檢出3項農藥殘留超標，分別是蟲劑可尼丁0.09ppm（標準0.05ppm以下）、殺菌劑待克利0.6ppm（標準0.5ppm以下）、 殺菌劑百克敏1.6ppm（標準0.5ppm以下），，來源為雲林縣西螺鎮漢光果菜合作社，已移請雲林縣衛生局，可《食安法》處分業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

除了甜椒，台北第一果菜批發市場也有2件百香果檢出3項農藥殘留；菜豆、油麥菜、茄子、火龍果各1件檢出2項殘留農藥；木瓜、小黃瓜、油麥菜、敏豆、絲瓜、橘子、牛奶蕃茄、香蕉各1件檢出1項殘留農藥不符規定。

經追查，不符規定產品來源均屬外縣市，台北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，並依食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量。」規定移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。

臺大醫學院毒理學研究所姜至剛教授表示，衛生福利部食品藥物管理署制定農藥殘留容許量標準時，是參考每日攝取也安全的劑量，來訂定我國的安全容許劑量。台北市衛生局也表示，超過每日可接受攝食量跟中毒是兩回事，以此次檢驗不符合規定的「橘子」為例，檢測出殘留農藥殺蟲劑第滅寧0.06 ppm(標準：0.05 ppm以下)，以體重60公斤計算，每天攝食約8公斤重的橘子，才會超過對第滅寧的每日可接受攝食量。

(中時電子報)