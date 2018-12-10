稻草回收成捲 雲林稻田秋收景觀

2018年12月10日 17:01 中時 周麗蘭

雲林縣稻田景觀有異國風情。（周麗蘭攝）

許多稻田最近出現稻草捲，吸引民眾帶著孩子到田間玩耍，收購稻草業者表示，早年稻草回收率高，近年已少見紮稻草堆疊成穀倉狀，現多改用機器捲成一大捲，再開吊車到稻田收集，可減少人工成本。

很多稻農人為了立即轉作，在二期稻作收成後燒稻草，近年民眾對空汙特別在意，環保局加也強取締，開罰燒稻草者5000元，2017年起縣府與鄉鎮市農會合作推廣使用稻草分解菌，紓解農民燒稻草的需求。

在雲林各地收購總量500公頃稻草的徐姓業者表示，稻草再利用量逐年減少，全國平均一年稻草需求量約1萬公噸左右，稻草回收行業乏人問津。

不過稻草回收的夕陽行業隨著技術不同，意外成為農田景觀焦點，稻草不捆成束，而是捲成外國農田常見的草捲狀，放在田裡等待回收期間，常有民眾親近玩耍拍照。

徐姓業者表示，稻草回收價格每公頃3000元維持20、30年不變，雇工捆稻草的成本太高，幸好技術進步可用曳引機打包捲成一大捲，再派或車或吊車收集，使回收成本降低。

農民表示，稻草用途很多，瓜田尤其需要，藤蔓攀附在稻草上就能抓住土地，不怕風吹。鵝生長期有段時間要磨牙，舖稻草也可減少牠們互咬受傷。

(中時 )