藍營呼籲黃偉哲信守凍漲房屋稅承諾

2018年12月10日 17:02 中時 洪榮志

台南市政府調漲房屋稅，被視為民進黨「慘勝」的原因，市長當選人黃偉哲也宣布就職後將立即著手凍漲房屋稅；萬一無法找到法源，也會在明年5月不動產評價委員會提出減稅。多位藍營議員10日呼籲不只要凍漲，也應取消追溯15年；對此，黃營說，將進一步開會討論。

市議會國民黨梅花盟議員蔡育輝、洪玉鳳、王家貞、蔡淑惠、李中岑及議員當選人李鎮國10日聯合舉行記者會，要求黃偉哲召開不動產評議委員會臨時會，凍漲明年房屋稅，並將前兩年暴漲的房稅還稅於民。

議員們強調，地價稅的徵收有將房屋增值部分扣除，房屋稅調漲卻不扣除地價部分，請黃偉哲以此為名目召開不動產評議委員會臨時會，不要騙市民說不能召開臨時會；因為2016年不動產委員會就曾召開臨時會，修訂被罵翻的120％的房屋稅率，改成3年調漲最高81％並回溯15年的現行方案，顯見依法就是可以召開臨時會凍漲房屋稅，希望黃能回應民意，否則定期大會將全力杯葛他的施政報告。

市府回應說，房屋稅是大企業及多屋族繳的多，一般自住的房屋稅額並不高，台南市將於明年召開不動產評價委員會議，市府將一秉初衷持續聽取人民的聲音，也歡迎市民或民意代表提出建議，屆時交由新的委員會討論，希望能夠符合市民的期待。

(中時 )