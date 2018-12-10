陳子璇近況曝光！高國華放心了 寧當韓國瑜建言者

2018年12月10日 17:00 中時電子報 吳玫穎

超級韓粉高國華。(高國華提供)

韓國瑜的文化局長 網友CUE高國華、湯尼陳

補教名師高國華妻子陳子璇，早前因為子宮長肌瘤讓他憂心不已，他今(10日)也特地感謝社會大眾對妻子病情的關心，「前幾天手術子宮肌瘤都屬良性，醫生建議為了安全起見，將子宮整個摘除，比較保險。」透露妻子日前已出院回家，血紅素也從4.7回升到了12，終於能放下心中大石。

韓國瑜曾在政見辯論會上，說他未來的文化局長，一定要是一位英文很流利，又要是一個懂市場的行銷高手的人，高國華也因為完全符合這2條件，被網友一致拱他為第一人選，但是高國華堅定拒絕，他說：「雖然三山造勢大會他都親自南下到高雄熱血力挺韓國瑜，並非想求得一官半職！」

當各界都用放大鏡在檢視韓國瑜小內閣人選同時，高國華說：「人非聖賢，孰能無過。」他的過往並非聖人，和陳子璇的「補教人生」事件譲當時正值事業巔峰的高國華，一夕從雲端跌落谷底，同時又扯出了過去民國93年股票案，當時他明明在股票市場正當買股票，卻被一群幫派黑道，天天到補習班勒索霸凌，恐嚇取財。

因痛恨長年與黑道周旋打官司，更不想再看到那群人在法庭上醜惡嘴臉，高國華最後放棄最高上訴，毅然入監服刑422天。他說：「這400多天的牢獄之災，是給我人生最大的教訓，讓我有機會能夠得到真正深切的反省，體會君子務本，本立而道生的重要性，更悟到尼采説的『受苦的人，没有悲觀的權利！』」

在獄中他把自己完全沉澱下來，看了至少800多本中英文名著，他説平時在外面天天忙碌於工作，很少有這麼一段恬靜自我充實的機會，也非常珍惜這段時間所帶給他的粹練和反省，出獄之後，他感覺心靈上獲得無價的洗滌與成長。

人生事業正處於最低潮的高國華笑稱，「我跟韓國瑜一樣，60歳了還在找工作。」但是就在去三山去挺韓國瑜的同時，上海市浦東區最大的一家金蘋果國際雙語學校，看準他過去在台灣教育界辦學的實力，正準備聘他擔任校長，希望能將這所學校打造成全中國最高端的國際雙語，並與國際接軌，高國華亦非常珍惜這個人生重新再出發的機會。

高國華透露，他昨晚更特地花了3小時，給韓國瑜準市長寫了8點讓高雄成為世界文化之都的建言，希望對韓國瑜未來的文化施政有所幫助，高雄市有絕佳的地理環境和條件，並且面積比新加坡大4倍，具有一切超越新加坡的潛能與實力。高國華誠心希望，將來高雄在韓國瑜的帶領下，一定能譲高雄成為世界的聚焦，全世界經濟、教育、文化最旺的城市。

(中時電子報)