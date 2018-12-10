羅秉成：政院版《數位通訊傳播法》未要求平台業者審查

2018年12月10日 17:20 中時 張理國

假訊息修法外傳將矛頭對準平台業者引發反彈。政務委員羅秉成下午表示，院版的《數位通訊傳播法》內容很清楚，平台業者「不負審查或監督的義務」，政府不會讓平台業者去做審查的事情，一定是在轉述過程裡發生認知的誤解，只要深層想一下，就知道政府不致於會提出這樣的政策。

羅秉成說，對於言論自由的保護，有三個機制可以控制，一是言論違法行為類型，一定要經立法院三讀通過，這是法律保留原則，行政機關萬萬不可能去做言論審查，尤其事前審查，二是言論真的為假，也要獨立審判的法院講了算，不是內政部警政署說了算，也就是司法審查原則去把關，也就是前面有法律保留的立法控制，後面有司法審查的司法保留控制，加上國家弄錯還有國家賠償責任，有三重機制確保，大家要有足夠信心。

對於周四要討論的打擊假訊息法條，羅秉成表示有十幾項，其中還有6部法律涉及罰鍰，各部會要盤點檢討的假訊息，原則上就是「惡、假、害」，也就是出於惡意、製造假的、造成危害，屬於這項的類型才有法律規制及問責的必要，不是毫無限制什麼都要管，這樣「沒有必要也做不到」。

羅秉成並說，目前規劃是屬於「核安、災害、食安」等假消息要罰，至於外界一直在講的平台要把假訊息「下架」，這樣的說法太快了，《數通法》裡面，下架只是一個選項，叫做「其他適當處置」，對於疑似假訊息，也有考慮加註警語行不行？業者要作的是建立檢舉機制、回復機置跟處理機制。在過程中，平台未審查，只是把兩方訊息交換，例如權利人可檢舉，但使用者也可回覆哪有侵權，平台業者也要跟權利人表示，你舉發了別人有意見，舉發言10天內要去告，提出訴訟明的話平台業者就繼續處理。若緊急者申請法院假處分。

(中時 )