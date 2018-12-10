綠營南市黨團總召爭議 林志聰質疑運作無遊戲規則

台南市議員林志聰表示，台南市議會民進黨團運作應建立清楚的遊戲規則。（劉秀芬攝）

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民進黨南市議會黨團總召推舉過程爭議不斷，市議員林志聰10日在服務處發表看法，他說對總召人選沒有意見，因為他也要出來選，但質疑民進黨台南市議會黨團運作無遊戲規則可言，看中央如何處理此事，不排除退出民進黨團運作，若黨中央要處分他也沒辦法。

日前市議員林宜瑾獲選為下屆議會民進黨團總召，副議長郭信良、市議員蔡旺詮炮轟推舉過程黑箱作業，立委陳亭妃、議員陳怡珍姊妹也批違反程序正義。市議員林志聰今日表示，開會通知只寫商討成立黨團事宜，卻進行推選總召，明明在場議員有意見，但黨部卻強力主導通過。

林志聰說，針對台南市議會民進黨團運作，有些事情應建立清楚的遊戲規則，讓從政人員能夠清楚明白，不要因人而異，黨團總召的任期多久、如何產生等，都應該事前明講，不要仗著人數的優勢隨時修改遊戲規則，等規則訂好再來選正副議長。

林志聰也說，黨團要團結起來才能打贏這次的正、副議長選戰，尤其此屆民進黨黨團在台南市議會席次並未過半，以前有29席都會跑票了，這次更加需要團結，因此由民主、正當、合法程序產生的正副議長候選人，才能讓人支持。

市黨部主委黃先柱下午回應，關於林志聰議員質疑事項，當天會議皆符合慣例與規定，且會議有中央黨部派員督導，至於同志的聲音，會請中央黨部派員協助檢視會議的合法性。

(中時 )

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