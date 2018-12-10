震波治療 25歲男「蒟蒻」變「小黃瓜」

2018年12月10日 17:14 中時 鐘武達

不少男性常因壓力大發生性功能障礙，陰莖硬度軟得像蒟蒻，無法像小黃瓜。（彰化醫院提供）

「蒟蒻變小黃瓜」！25歲的邱姓男子疑似壓力過大出現陰莖勃起功能障礙，甚至軟得像是「蒟弱」慘遭女友揶揄，最後決定到衛福部彰化醫院「性福門診」接受陰莖震波治療，果然2周後就恢復到像「小黃瓜」的硬度，重振雄風，也讓女朋友找回笑容。

彰化醫院泌尿科主任陳文銘表示，現代人壓力大，「舉弱」的病患年齡層也跟著下降，而醫界研究發現低能量的陰莖震波治療有助於改善勃起功能障礙，彰化醫院上月開辦「性福門診」啟用新進購置的線性震波治療儀，短短1個月就有不少男性患者求診，25歲的邱男是最年輕的。

邱說，工作與經濟壓力本來就很沉重，加上女朋友的性需求很大，讓他在2個月前突然查覺「不行了」，不僅無法享受魚水之歡，女友還會嘲諷「你才幾歲啊！」，讓他自尊很受傷。為了「不想漏氣」，毅然決定求助彰化醫院的震波治療。

陳文銘指出，男性勃起障礙常因精神壓力引發，抽菸、三高患者也是危險族群，如能放鬆心情，同時戒除過量的吸菸及飲酒，大都能緩步改善，如果都無成效，則可考慮震波治療。

他說，震波治療1周打1次，只需10分鐘，通常2至3次可見成效，整個療程6周，療法是直接將低能量震波施打於陰莖表面，通常不會痛，也沒有副作用，滿意度約7成。他呼籲，遇到「舉弱」問題者最好不要諱疾忌醫，早一點就醫接受醫師的評估及治療，大都能獲得良好成效。

(中時 )