蘇巧慧指新北耶誕城有華為logo 羅智強：怎麼會怕成這樣？

新北耶誕城的華為logo。（圖／取自華為台灣臉書頁）

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中時電子報
新北耶誕城的華為logo。（圖／取自華為臉書頁）
蘇貞昌（左）以及女兒蘇巧慧（右）。（圖／取自蘇巧慧臉書）
國民黨新科台北市議員羅智強。（圖／取自羅智強臉書）

大陸科技大廠「華為」財務長孟晚舟日前在加拿大被捕，民進黨立法委員蘇巧慧在臉書質疑，新北耶誕城出現「華為」的logo，已不是「荒謬」二字可以形容。而國民黨新科市議員羅智強砲轟，真這麼怕，就叫蔡英文把華為趕出去啊！怎麼會怕成這樣？

大陸科技巨頭「華為」副董事長兼財務長孟晚舟日前在加拿大被捕，罪名是華為涉嫌違反美國對伊朗制裁措施。

而蘇貞昌的女兒、民進黨籍立法委員蘇巧慧9日在臉書質疑新北耶誕城出現「華為」的logo，指出新北市政府連續三年接受華為公司的贊助，辦理新北耶誕城；甚至讓華為的商標與吉祥物，堂而皇之地出現在市府大樓，已不是「荒謬」二字可以形容。

對此，不但新北市長朱立倫回嗆，「國安會乾脆禁止這些商品在台灣販售，不是比較快一點！」朱立倫指出，中華電信、台北市政府、中央政府舉辦的活動普遍都有與大陸企業合作。

而國民黨新科議員羅智強也砲轟民進黨，應該立刻要求蔡英文禁止中華電信以及神腦國際幫「華為」在台灣賣手機。也提醒蘇巧慧不要忘了，今年台北跨年主要贊助商就是陸資抖音。

另外，樂團新勢力-中華電信參與製作的音樂節目，贊助商華為的logo都在舞台背景兩側，羅智強酸蘇巧慧，可不可以也幫忙把中華電信的負責人拖出去斃了？

羅智強酸民進黨，除了抹紅，好像真的不知道如何執政啊！民進黨輸得太慘，輸到蘇巧慧語無倫次。因為本來民進黨要召開記者會大扣新北紅帽，連採訪通告都發了。羅智強說他和網友們一開砲，民進黨嚇得立刻撤記者會，怎麼會怕成這樣？

羅智強最後說，一隻在新北市出現的華為吉祥物，被蘇巧慧搞得像是屠城的木馬。真這麼怕，就叫蔡英文把華為趕出去啊！只是，民進黨也別忘了，華為一年在台採購七百億！

(中時電子報)

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