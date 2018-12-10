怕影響貿易戰 陸學者：北京傾向切割孟晚舟

華為財務長孟晚舟被捕一事曝光，陸官方及官媒強烈抨擊加國此舉，不過大陸學者卻認為北京不希望影響貿易戰談判前景，有意切割孟晚舟。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

華為財務長孟晚舟1日遭加拿大警方逮捕，各界將此舉視為中美貿易戰升級，大陸媒體紛紛抨擊美國行徑霸道，近兩日陸方更緊急召見美、加駐陸大使，表達嚴正抗議，顯示事態相當嚴重，不過大陸學者卻提出不同見解，認為正值中美貿易戰露出一線曙光之際，北京方面不會希望一件孟案就讓先前的努力付之東流，若仔細分析北京官方近期舉動，可以看出陸方傾向切割孟晚舟。

中國大部外交部副部長樂玉成分別於8日、9日緊急召見加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）、美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），表達對加國逮捕孟晚舟的嚴厲抗議。

外媒多評論，加國警方以違反對伊朗制裁令等理由逮捕孟晚舟，背後有美國撐腰，目的是阻礙華為建造全球5G帝國，打亂陸方「中國製造2025計畫」，整起行動顯示中美貿易戰升級，進入新篇章，美國有線電視新聞網（CNN）更指是中美科技冷戰開端，美國總統川普與大陸國家主席習近平1日才達成貿易休戰協議，此時天外飛來橫禍，貿易戰前景令人憂心。

不過前景真的如此不堪？大陸學者提相反意見。據中央社報導，中國人民大學美國研究中心主任時殷弘認為，中美貿易談判事關重大，儘管北京對孟案感到非常憤怒，卻也以大局為重，決定「分割處理」，他表示：「美國是一邊和中國進行談判，一邊隨便打擊中國，中國大體上是以中美貿易談判為重。」

至於何以看出陸方決定分割處理？時殷弘舉兩點說明。

華為財務長孟晚舟被捕一事曝光，大陸官媒強烈抨擊美、加兩國。（圖／美聯社）

華為財務長孟晚舟被捕一事曝光，大陸官媒強烈抨擊美、加兩國。（圖／美聯社）

第一，官媒報導方面，儘管這幾日大陸官媒也大力抨擊加國行動，不過如果從版面來看，位置相對不起眼，以最具官方權威的機關報《人民日報》為例，這兩日都針對案情刊出內容，不過位置都在第3版，且篇幅不大，位置也在中間或中間偏下側，重要性相對較低。

第二，儘管大陸外交部召見美、加大使，不過說詞卻相當不同，他認為樂玉成對美國大使的抗議沒有像對加國大使那樣兇悍、嚴厲，顯然陸方不願因孟案影響貿易談判。

樂玉成召見加國大使麥家廉時表示：「中方強烈敦促加方立即釋放被拘押人員，切實保障當事人的合法、正當權益。否則必將造成嚴重後果，加方要為此承擔全部責任」。

隔日他召見美國大使布蘭斯塔德時作了以下陳述：「中方對此堅決反對，強烈敦促美方務必高度重視中方嚴正立場，立即採取措施糾正錯誤做法，撤銷對中國公民的逮捕令。中方將視美方行動作出進一步反應」。

(中時電子報)

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