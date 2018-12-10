花蓮5級強震 驚見空軍雷達站山壁崩百米

2018年12月10日 17:25 中時 許家寧

空軍強調強震未造成坍方擴大，目前持續修復邊坡，建築物安全無虞。（許家寧攝）

花蓮縣9日深夜11時發生規模5.1強震，震後今有民眾發現位於壽豐鄉賀田山上的空軍第二機動雷達分隊邊坡山壁出現百米深坍方，居民憂心崩落若持續擴大恐危及軍營設施，軍方澄清，坍方已經發生2周，已積極搶修穩定邊坡，不影響建築物安全。

花蓮昨晚發生芮氏規模5.1地震，秀林鄉與花蓮市震度達到5級，瞬間遽烈搖晃，不少花蓮人在睡夢中被嚇醒，直呼勾起年初0206大地震的恐怖回憶。不過有民眾發現平時負責東部海域戰管、偵蒐的空軍第二機動雷達分隊竟發生大規模土石崩落。

附近居民指出，該處雷達站約15年前遷移至壽豐鄉海岸山脈山稜線上，不過賀田山至月眉路段一帶為鬆軟的紅土地質，邊坡無巨石、礫岩穩固山坡，上月中開始就出現不斷崩塌，憂心昨夜強震若引發地質鬆動，建築物可能就會被掏空滑落。

空軍第二機動雷達分隊表示，上月24日連續大雨後發生大規模山崩，但山崩離建築物目視距離約1百公尺，昨晚規模5.1的地震後傷害面積並未擴大，並不影響建築物主體安全，目前積極搶修穩定邊坡，同時以帆布防水避免坍方面積擴大，

軍方指出，搶修過程除必要人員、機具留守外，其餘士官兵都暫移防至他處，建物安全無虞。對此，山腳下方鄉民表示，193縣道花蓮大橋往月眉路段上方山坡地，過去風災過後經常發生土石崩落痕跡，水土保持問題一直是山下居民關心的議題。

(中時 )