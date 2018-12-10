影》主場鬧事之後…阿根廷名門在萬里外舉起冠軍盃

阿根廷名門河床在馬德里舉起隊史第4座南美解放者盃冠軍。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導
南美解放者盃第2回合全場精彩畫面。（嵌入自解放者盃官方臉書）

南美職業足球最高榮譽「解放者盃」，今年首度由阿根廷兩大死敵波卡青年與河床隊爭冠，第2回合河床主場因球迷鬧事喊卡，比賽被迫從布宜諾斯艾利斯移到萬里外的西班牙馬德里舉行。結果河床在延長賽攻入兩球，以3比1逆轉氣走波卡青年，也以兩回合總比分5比3贏得隊史第4座解放者盃冠軍。

這是解放者盃58年來首度移至拉丁美洲以外的地方比賽，河床奪冠後取得南美代表權，立刻就要飛到中東的阿拉伯聯合大公國，參加12日開踢的俱樂部世界盃。不過在下半場破門追平，讓河床得以於延長賽奪勝的前鋒普拉托（Lucas Pratto）說，先慶祝一下也沒關係。

「我們想要享受這一刻，因為沒有比這樣擊敗波卡奪冠更爽的比賽了！」普拉托說。

兩大世仇在解放者盃狹路相逢，讓今年決賽充滿火藥味，首回合在波卡青年主場踢成2平，第2回合卻發生河床球迷攻擊客隊巴士的意外。南美足聯決定將比賽移到皇家馬德里的主場伯納塢進行，但河床不爽主場優勢被剝奪，波卡青年則嗆河床管不住球迷又不願到別處比賽，應該直接把冠軍盃頒給他們。

最終的馬德里決戰也高潮迭起，波卡青年前鋒貝內德托（Dario Benedetto）在上半場終了前先馳得點，成為19年來首位從解放者盃準決賽起、連4戰破門的射手，但第68分鐘普拉托跟進右腳踢入扳平球，讓比賽進入延長。

哥倫比亞國腳昆泰洛（右）在延長賽打破1平僵局，興奮的狂奔慶祝。（路透）

第109分鐘，哥倫比亞國腳昆泰洛（Juan Quintero）的「黃金左腳」發威，在禁區外踢進精彩遠射破門，迫使波卡青年最後連門將安德拉達（Esteban Andrada）都推上前場搶攻角球，結果被河床解圍之後，由馬丁尼茲（Gonzalo Martinez）快攻打入空門，鎖定最終比分。

馬丁尼茲賽後驕傲的說，河床奪冠是合理結果，「我們一直壓在他們半場搶攻，我們是真正想贏球的一方。」昆泰洛則說沒想到自己的遠射會進，「球傳過來，我找到空間就射了，那是個值得慶祝的美妙進球。」

(中時電子報)

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