福氣破百！北科大101張福凳搭蓋耶誕樹

2018年12月10日 17:45 旺報 簡立欣

耶誕佳節將至，許多地方布置起精美的耶誕樹，國立台北科技大學「木．作．家」聯合創作成果特展，特地用101張福凳搭蓋成「耶誕百福凳」，展現木藝的設計創新和技職教育的創意實作。

台北科大木藝培育暨設計研發中心集結全台14所大專院校內具有「木藝」特色的科系所或課程，舉辦「木．作．家」15校聯合創作成果特展，30多件展品以「家」為創作精神主軸，透過溫潤的木材質傳達生活美學。

台北科技大學校長王錫福表示，台北科大不僅是理工大學，更和木藝淵源至深，前身台北工業學校1912年創校時，就設立了「木工」科；校內的木藝中心、木創中心這些年更是培育木藝研發人才，致力推廣傳統木藝。此次特展，台北科大教學成果作品是由台灣第一次為家具產業成立的「家具木工產學訓專班」首屆學生，以量產模式生產的教學成果，也是台灣家具教育第一次採用「類工廠型實驗基地模式」教學的成果，用仿古美式風格的床組、高斗櫃，詮釋本次特展的主題「家」。

耶誕將至，台北科大設計團隊更用101張「福凳」疊出耶誕樹，象徵將福氣集結破百。策展人、台北科大工業設計系主任陳殿禮表示，「福凳」是台北科大設計團隊設計研發的單人矮凳，從設計的「想」到數位製造的「做」均在校內產出，是技職教育的最佳詮釋作品，而凳子最能代表台灣在地的生活樣態，取名「福凳」象徵福氣。

陳殿禮說，本次特展以「家」為主題，許多聯盟學校更將當地特有地景與風情，融合產品設計元素，呈現在地文化，像國立嘉義大學「動力阿里山」、佛光大學「龜山朝日」等；另外國立高雄科技大學「癒創木」．與越南木製家具台商合作，運用廢料再生設計，扶植高雄日光小林社區傳統大武壠十字繡工坊，並培力三民家商室內設計科師生，共同開發出獨特的「繡尺」，善盡大學社會責任。

「木．作．家」展覽日期從12月10日到12月16日每天10：00到17：00，地點在國立台北科技大學藝文中心（地址：台北市忠孝東路三段1號）。

(旺報 )