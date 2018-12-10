義大利保養Bottega Verde祭出耶誕禮盒 千元有找

2018年12月10日 17:48 中時 吳娮翎

Bottega Verde乳木果香氛滋養限定組，990元。（Bottega Verde提供）

Bottega Verde聖誕沐浴球限定款100ml，260元。（Bottega Verde提供）

Bottega Verde燕麥沐浴聖誕組，490元。（Bottega Verde提供）

Bottega Verde摩洛哥堅果耶誕幸運球，1590元。（Bottega Verde提供）

Bottega Verde居家擴香瓶限定款100ml，990元。（Bottega Verde提供）

看好耶誕送禮市場，義大利天然保養品牌Bottega Verde意柏嘉祭出千元禮盒組合，以交換禮物與贈禮需求為出發，設計了多款實用禮盒。

Bottega Verde由產地義大利直送，嚴選24款限量禮物260元起，包括在義大利詢問度最高的「摩洛哥堅果耶誕幸運球」也在今年直送台灣，全台限量15顆，內容包含摩洛哥堅果滋潤美體霜150ml、摩洛哥堅果滋潤護手霜75ml與摩洛哥堅果滋潤香氛皂150g，幸運球還可當作耶誕樹裝飾。

針對情人的驚喜禮物，有「翹鬍子義式型男限定禮盒」展現滿滿男人味，禮盒包含翹鬍子二合一洗髮沐浴露200ml、翹鬍子橄欖舒緩保濕鬍後乳75ml、翹鬍子男士淡香水50ml以及義式領結一枚，此外，品牌也以禮物盒為設計理念，將微風松高概念店打造成歐洲耶誕屋，即日起至微風松高BV專櫃拍照打卡加入會員，即可免費擁有禮物，數量有限，送完為止。

(中時 )