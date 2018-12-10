國軍健兒的拳頭 大使的眼淚《感動》照片震撼人心

2018年12月10日 17:34 中時電子報 盧伯華

我國駐宏都拉斯大使邢瀛輝在碼頭為敦睦艦隊送行，海軍192艦隊黃國彦少校攝影作品。（圖／中華民國海軍臉書）

國軍第52屆文藝金像獎攝影類優選獲獎作品中，一幅由海軍陸戰隊莒拳隊員的拳頭集合而成的照片極為震撼人心，受到評審肯定，與網民熱情支持。另一張是我海軍敦睦艦隊到友邦宏都拉斯訪問結束後，我國大使邢瀛輝女士在碼頭高舉雙手含淚送行的照片。

中華民國海軍192艦隊擔任輔導長的黃國彥少校，今年以題為「感動」的多張照片組合獲得國軍文藝金像獎的攝影類優選。他在海軍官方臉書頁上製作剪輯了一段影片，向粉絲與網友們介紹得獎作品照片背後的故事。

黃國彥說，他這次的作品主題是以「感動」為名，主要是取自在參加107年海軍敦睦遠航任務時所拍攝的畫面。其中一張是我國駐宏都拉斯大使邢瀛輝女士在碼頭為敦睦艦隊送行時，高舉雙手含淚揮別的照片。照片呈現出邢大使真情流露，對來訪國軍健兒依依不捨之情，令人十分感動。

相對於真情流露的感動，另一張以海軍莒隊員拳頭集合為主題的照片則是震撼的感動。黃國彦說，當天正好看到莒拳隊員在做伏地挺身訓練，其中有隊員手上出了點血，黃國彥問明原因後便邀請所有隊員秀出拳頭，畫面呈現出莒拳隊員因艱苦訓練而指節紅腫長繭且傷痕累累的拳頭，畫面令人震撼，這也是他自覺最滿意的一張作品。

拉法葉軍艦海上加油，海軍192艦隊黃國彦少校攝影作品集《感動》。（圖／中華民國海軍臉書）

海軍敦睦艦隊磐石艦上的大型國旗，海軍少校黃國彦攝影作品。（圖／中華民國海軍臉書）

其他的作品包括一張拉法葉軍艦進行海上加油任務的照片，以及軍艦通過巴拿馬運河時的照片。另一張在磐石軍艦上的中華民國國旗照片也令人感動，黃國彦說，這面10米寬巨大國旗在加勒比海海風吹送下而隨之飄揚時，在場的所有人都受到那種聲勢而肅然起敬。

(中時電子報)