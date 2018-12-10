《中時晚間快報》被控性侵案出庭 150萬交保 鈕承澤曝「會繼續保護她」

2018年12月10日 17:36 中時電子報 綜合報導

◎被控性侵案出庭150萬交保 鈕承澤曝「會繼續保護她」

導演鈕承澤被控性侵案，台北地檢署原擬上週五傳喚他到案，但他請假未到，檢方改於今早9時30分首度以性侵案被告身分傳喚他出庭，鈕承澤出家門時，只向媒體說「答案永遠只有一個」，台北地檢署逾3個多小時偵訊，認為鈕涉嫌重大，諭令交保150萬元，並限制出境、出海及住居。鈕承澤離開北檢時，表示堅信司法最後會有公正的判決，「不要急著丟石頭」。

◎審查促轉會預算 藍委13分鐘杯葛成功

立法院司法法制委員會今天審查促轉會預算，由於正副主委都因「張天欽事件」請辭，今天由代理主委楊翠代表出席審查預算。不過國民黨團認為依照《促轉條例》規定，應該由行政院長提名，立法院同意新的主委後再審。國民黨團今天甲動杯葛，一度掀桌。藍委提散會動議，難得綠委沒意見，會議開13分鐘就結束，意外杯葛成功。

◎舊款新機車不須加裝ABS 交通部稱85％新車不會漲

明年元旦起出廠的新款機車將需強制加裝ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（連動式煞車系統），機車售價恐怕因此調漲近1成，引發機車族不滿。交通部代理部長王國材說明，強制配備的機車僅有15％，舊款新車不須強制加裝，等於85％的新機車沒有漲價問題。另外即使須強制配備，民眾也可選擇加裝8000元的ABS或1500元的CBS。

◎戀上Erika髮香 廖柏雅騰空擁抱飄曖昧

新人廖柏雅日前邀蕭敬騰師妹劉艾立（Erica）合唱新歌《因為很愛你》，同年齡、都有國外唸書背景的兩人，在MV裡飾演無緣的分手情侶，拍攝時無話不聊，互動宛若兩小無猜，其中一幕導演要求廖柏雅隔30公分距離抱Erika，而且還得定格30秒，騰空擁抱法讓兩人來回試了不下十次，廖柏雅非但不喊苦，還笑說：「這樣可以一直聞到Erika的髮香。」曖眛指數爆表。

(中時電子報)