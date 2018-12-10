懷孕3個月才產檢 國健署：恐導致胎兒營養不足

2018年12月10日 17:46 中時 鄭郁蓁

營養充足是胎兒健康成長的重要關鍵，但國健署今年上半年調查發現，台灣部分育齡婦女有葉酸、碘、鐵、維生素D攝取不足問題，尤其有4成孕婦都是懷孕12週才首度產檢，提醒準父母，營養缺乏可能影響胎兒發育。

衛生福利部國民健康署103至106年度「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，台灣15至49歲育齡婦女，有7.9%血清葉酸濃度低於世界衛生組織（WHO）建議的正常葉酸濃度下限；有37.6%尿液碘濃度低於WHO所建議的碘營養充足標準下限。另有約19.5%貧血、37.4%維生素D不足。

國健署婦幼組簡技陳麗娟指出，有不少準媽媽在懷孕初期並不知道自己已經懷孕，由105年醫療機構申報產檢服務資料來看，於妊娠第12周後才接受首次產檢的孕婦約有40.9%，而胚胎形成後，3個月內產生細胞分化，形成不同的組織與器官，中樞神經系統也逐漸構成，是胎兒成長發育的重要階段，如果前述4項營養素不足，又於知道懷孕後才開始補充不足，恐已影響胎兒的健康成長。

國健署提醒，懷孕前3個月缺乏葉酸，易增加胎兒腦及脊髓的先天性神經管缺陷風險；缺碘則影響胎兒及幼童的腦部及神經發育，甚至造成呆小症、新生兒智能發育不足、生長遲緩，進而增加嬰兒的死亡率；缺鐵性貧血可能導致胎兒早產；缺乏維生素D容易造成早產、子癇前症、妊娠糖尿病及免疫系統調控問題。

國健署建議，有生育規劃的婦女，在懷孕前就需注意營養攝取量，並於懷孕後定期產檢，依醫事人員衛教指導補充所需營養素，如有需要，可洽詢營養師改善飲食，或可在醫師處方指導下，補充孕婦專用的補充品，以補充孕期足夠的營養素。

民眾如有任何孕前、孕期及產後營養的問題，可洽孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870（國語諧音：抱緊您，抱緊您），會由專業人員解答及主動致電回復。另有「孕產婦關懷網站」（https://mammy.hpa.gov.tw/）及「雲端好孕守」APP（Android、iOS版）。

(中時 )