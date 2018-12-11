明新科大結盟東泰高中與韓國國際美容家總聯合會 簽署合作計畫

明新科大10日與東泰高中結盟並共同和韓國國際美容家總聯合會簽署「台韓技職教育合作計畫」，培養時尚產業的亮麗專業人才。（陳育賢攝）

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明新科大10日與東泰高中結盟並共同和韓國國際美容家總聯合會簽署「台韓技職教育合作計畫」，培養時尚產業的亮麗專業人才。（陳育賢攝）

成立4年的新竹縣明新科技大學化妝品應用學士學位學程為拓展學生專業技能與就業發展，10日與東泰高中結盟並共同和韓國國際美容家總聯合會簽署「台韓技職教育合作計畫」，培養時尚產業的亮麗專業人才。

這項「台韓技職教育合作計畫」備忘錄簽約儀式是於明新科大舉行，由明新科大執行董事張祖民、東泰高中校長何軒盛、韓國國際美容家總聯合會總會長黃英蘭代表3方簽署，未來3方的合作將在韓國世界美容家協會的安排下，協助東泰與明新科大選派學生前往韓國實習，並參加韓國的大型競賽。

明新科大指出，韓國國際美容家總聯合會非常重視此次的合作會議，在韓國禮俗中，節日或是特殊日子會穿著傳統韓服，總會長黃英蘭與會長曹胡晶兩人就特別穿著傳統韓服出席，表現對合作簽約的重視，期待能透過交流合作，促進台韓技職教育的合作，共同培養美容時尚產業的人才與未來生力軍。

張祖民表示，明新科大近年積極與國際接軌鏈結，目前校內有近千位的國際生，包括緬甸、菲律賓、越南、韓國、日本、馬來西亞、蒙古、烏克蘭以及中國的學生，在校園中營造國際化的教學環境，也增進各國學生間的交流。

此次結盟合作將在桃竹苗地區引進韓式教學，透過教育聯盟推薦韓國南首爾大學的專家學者來台授課，進一步合作交換學生或交換教授來進行實質的學術交流，未來還將繼續合作培訓選手參加韓國國際美容藝術大賽，以及派學生赴韓國海外實習，拓展兩校深耕技職教育的國際教學資源。

何軒盛則表示，明新科大在桃竹苗地區一直都是技職教育的佼佼者，這次能與明新科大攜手結盟，分享教育資源與共同邁向國際化，讓兩校時尚美容、旅館經營或是電競教育方面的技職學生，都可以及早規畫培養專業技能與強化外語能力。

(中時 )

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