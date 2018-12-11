傳統燒仙草清香12年 熬煮8小時厚工的美味

2018年12月11日 09:00 中時 陳淑芬

老闆林家緯拿出「仙草乾」說，現在已經很少人用傳統方法熬煮做傳統的燒仙草了。（陳淑芬攝）

林家緯堅持傳統燒仙草，要搭配自己研製的配料。（陳淑芬攝）

燒仙草會越攪拌越濃稠，客人可各依喜愛。（陳淑芬攝）

美村豆花店堅持走傳統古早味。（陳淑芬攝）

「燒仙草就是要用仙草乾熬煮，才會有傳統的天然清香味」美村豆花店老闆林家緯說，現在已經很少人用仙草乾熬煮，做出傳統的燒仙草了！他12年來堅持走傳統作法就是無法忘懷那股天然清香，幾經調配改良出絕佳口感，為讓燒仙草更具特色，連粉圓、芋圓及花生等配料也都自己研製、熬煮。

林家緯年輕時在台北粉圓店上班，學會豆花、燒仙草及配料等手藝，12年前回台中開店，以燒仙草及豆花為主要產品，兩者的配料一樣，都各有冷、熱吃法，冬天就是燒仙草的熱銷季。他說，北中口味不同，他也多次調整，才抓到台中人的喜愛。

「要用這種仙草乾，熬煮8小時，才能取得原汁」林家緯拿出晾乾的整株仙草出來，他說，實在太「厚工」。要用仙草乾煮出好吃的傳統燒仙草還有大學問，台灣種植的仙草，香而膠質少；印尼的仙草不香，卻具膠質，他研究兩者特性改良後，調配出微甜滑順的最佳口感，因為「燒仙草就是要有天然的清香味」。

為搭配燒仙草的傳統香味，林家緯平常在店面後方的廚房忙進忙出，現製現煮備料，他不斷研究自製10種各式配料。他說，地瓜圓、芋圓吃起來香Q，就是不惜成本加入大量的大甲芋頭及精選地瓜；粉圓從一般傳統粉圓研製成黑糖粉圓；花生、芋頭、紅豆等配料都是自己熬煮的古早味，堅持不採用含有防腐劑的現貨。

●美村豆花資訊：

地址：台中市西區明義街1號

電話：04-23292488

營業時間：中午12：00至晚上10：30

價格：配料自選3項，每碗單一價50元

(中時 )