中州時尚系進修部最強雙姝 兩美魔女勇奪世界盃冠軍

中州科大時尚系進修部藍玉芳(左一)、許玉玲(中)參加2018台灣世界盃髮型美容美睫美甲紋繡國際比賽雙雙拿下冠軍。（謝瓊雲攝）

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時尚系進修部藍玉芳(右一)與許玉玲(左一)在時尚系副主任徐淑敏(中)指導下，在賽事中勇奪第一名。（謝瓊雲攝）
60歲即將當阿嬤的許玉玲(左)勇奪「世界面具靜態組」冠軍。（謝瓊雲攝）
許玉玲使用超輕土做出150朵栩栩如生的玫瑰做裝飾，相當不簡單。（謝瓊雲攝）
外表凍齡的藍玉芳(左)參加「世界雕眉塑唇明師組」，以純熟專業的穩健技術一舉奪冠。（謝瓊雲攝）

中州科技大學時尚創意設計與管理系進修部雙姝奪雙冠！60歲的許玉玲與同學藍玉芳兩人，分獲2018台灣世界盃髮型美容美睫美甲紋繡國際比賽「世界面具靜態組」及「世界雕眉塑唇明師組」冠軍，亮眼成績證明年齡不是問題，時尚絕非年輕人的專利！

系主任王中全表示，2018年台灣世界盃髮型美容美睫美甲紋繡國際比賽，共自有2千多人報名參賽，賽事地點在建國科技大學舉辦；選手來自台灣、日、韓、星、馬、越南、加拿大及中國大陸等，是切磋時尚創意技術及互相觀摩學習的最佳平台。今年二技進修部多名學生，在副主任徐淑敏鼓勵下參賽，勇奪佳績，值得喝采。

60歲的許玉玲下個月即將抱孫、當阿嬤，年輕時曾考取國際花藝講師資格，熱衷於各項美麗的事物，曾經擔任新娘秘書，擅長整體造型、婚禮場地布置，及製作手工胸花、捧花，活力絲毫不遜色於年輕人。

許玉玲說，重回校園進修，自我提升；為了這次比賽，用超輕土做150朵玫瑰，花瓣全都是一片片親手捏塑出來，一連熬夜好幾天才趕工完成，能一舉拿下第一名，讓她驕傲地說，寶刀未老！感到非常滿足、自信且快樂，再進修之路，雖然辛苦，但很值得！

42歲藍玉芳同學，則在美容、美體、新娘秘書、整體造型等領域，累積20多年工作經驗，也長年擔任美容訓練講師、賽事評審等職務。她說這次抱持平常心參賽，能贏得冠軍，顯示自己能力與技術獲得肯定；除了感謝徐淑敏指導，也勉勵年輕學子要一步一腳印去學習，多多參加比賽磨練經驗與實力，才能提升自己的自信。

王中全說，中州教學強調「做中學、學中做」，此次獲獎的進修部學生，本身在業界都已具有不少實務經驗，但時尚領域求新、求變，隨時有不同的創意發想引領潮流，重回校園進修接受系統化的專業知識、獲取最新的時尚訊息，才能將自己的技術與專業課程融會貫通，走在時尚的尖端，希望同學們再接再厲，將台灣美容產業與技術推向國際舞台。

(中時 )

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