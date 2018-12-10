共同社：日本三大手機運營商擬在通信設備中排除大陸產品

2018年12月10日 17:50 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

據日本共同社獨家報導，該社10日獲悉，日本三大手機運營商基本決定，實際上將把大陸通信設備巨頭的產品從基站（基地台）等通信設備中排除。除了正在使用的設備外，第五代（5G）移動通信系統也將不會採用上述產品。日本政府因擔心信息洩露和安全風險將大陸產品排除出政府採購清單，手機運營商與此保持一致。此舉必將遭到陸方的反對，可能給日陸關係造成不良影響。

報導說，上述舉措可能意指華為技術和中興通訊（ZTE）的產品。美國警惕大陸的非法通信監聽等，今年8月通過的《國防授權法》禁止美國政府機構使用華為和中興的產品。若與這兩家公司保持密切關係，在歐美市場可能引起有關部門注意。

日本三大手機運營商包括NTT DoCoMo、KDDI和軟銀。

軟銀目前的4G移動通信系統設備部分採用了華為產品，將分階段更換為歐美產品。NTT DoCoMo目前的通信網中未使用華為和中興的產品，KDDI（au）也未在主要設備中使用。

關於或於明年啟用的5G，軟銀和DoCoMo此前與華為一同開展了實證試驗，但在商用化階段不會採用。KDDI也將繼續避免採用。明年進軍移動通信業的日本樂天公司也打算不使用大陸產品。

日本總務省將在明年3月將5G的信號頻段分配給各家運營商。審查標準草案中包含了要求徹底採取措施，保護個人信息和確保安全可靠性的項目。

在智慧型手機、平板電腦等面向個人的終端方面，日本三大運營商正在銷售華為和中興的產品。由於這些終端設備不會對通信系統的根基造成影響，現階段將繼續銷售。

另據《日本經濟新聞》（中文版：日經中文網）10日指出，華為近年來一直在日本提高通信基地台和智慧型手機的市占率。對日本零部件廠商的採購額達到5千億日圓規模，針對華為的世界性的風壓有可能波及日本企業。

在華為2017年達到約10萬億日圓的全集團銷售額中，大陸以外的海外占到一半。在日本，在面向通信公司的基地台、面向企業的通信設備和面向個人的智慧型手機領域的存在感正在提升。

日本調查公司MCA統計顯示，通信基地台的華為日本國內份額2017年度達到13％。以據稱比日本企業低4至5成的低價格為武器，逼近達約18％的NEC和富士通。華為的淨利潤是NEC的17倍，研發費用達到13倍。除了價格之外，還在尖端領域提升技術實力。

在日本也將由中央省廳等考慮到大陸企業調整採購方針的背景下，2019年啟動試驗服務的新一代通信標準「5G」的發展成為今後的焦點。澳大利亞和紐西蘭已禁止華為涉足5G項目。

日經指出，在日本國內三大移動運營商中，只有軟銀已採用華為的基地台。軟銀員工感到警惕，表示「如果政府進行限制，5G的引進有可能推遲」。NTTDoCoMo也在5G的驗證試驗中與華為合作。各通信運營商將在今後選擇5G所使用的基地台製造企業，但在日本，如果將大陸企業排除在外的趨勢擴大，計劃將發生混亂。

另一方面，華為從日本企業採購大量零部件。華為2017年在日本的採購額達到約4900億日圓，比2016年增加3成。向一部分供應商提出了到2020年前後使在日採購額翻一番的計劃。如果世界範圍內不採用華為產品的趨勢擴大，日本企業也將受到影響。

索尼和TDK等供應智慧型手機零部件。供應智慧型手機和基地台零部件的村田製作所社長村田恒夫表示，「認為將被排除的是與政府相關的設備」，在此基礎上表示「（美國等國制裁的）有效性仍不明朗」，顯示出密切關注的姿態。

(中時 )