不一樣的周年慶 美式餐廳捐助家扶響應公益

2018年12月10日 17:53 中時 程炳璋

永康區中華路一家成立剛滿周年的美式餐廳，11月1日正好滿周年慶，店家用響應公益來慶祝周年，連續20天提撥營業額3％捐助公益，12月初邀請攤商好友在餐廳廣場義賣多肉植物，兩天賣得5萬元全數捐助南台南家扶中心的「無窮世代」計畫。

永康區中華路一家彩色貨櫃屋打造的美式餐廳「駐地Station」，剛開幕滿1年，餐廳負責人吳怡玫與鄭丞堯兩夫妻決定用響應公益，來慶祝周年慶。在與南台南家扶中心洽談後，加入家扶中心為期1個月的「無窮世代」助貧計畫。

店家從11月11日至30日連續20天內，提撥店內每天消費營業額3％捐做公益。12月初再邀集20個攤商好友，在餐廳廣場義賣兩天「多肉植物市集」。每個攤商捐出1000元的多肉植物用做義賣，兩天內全部售罄，共籌得5萬元善款，做為公益款項。

吳小姐表示，此次參與公益日活動，主要是藉群眾力量的發揮，成就一件有愛、有意義的助貧大事，這些愛心攤商來自台中與桃園，最遠來自花蓮，大家單純的一顆心只為參與公益活動幫助弱勢兒童。

南家扶主任李保良表示：今年共有5家商店響應家扶公益日，包括沈健一藝術家、駐地Staytion、草包生煎、安麗兒藥局裕農店及多肉植物愛心攤商的響應與捐款，每家業者各以不同方式捐助響應家扶計畫。

(中時 )