不一樣的周年慶 美式餐廳捐助家扶響應公益

多肉植物愛心攤商共同響應家扶公益日活動。（程炳璋翻攝）

友善列印
中時

永康區中華路一家成立剛滿周年的美式餐廳，11月1日正好滿周年慶，店家用響應公益來慶祝周年，連續20天提撥營業額3％捐助公益，12月初邀請攤商好友在餐廳廣場義賣多肉植物，兩天賣得5萬元全數捐助南台南家扶中心的「無窮世代」計畫。

永康區中華路一家彩色貨櫃屋打造的美式餐廳「駐地Station」，剛開幕滿1年，餐廳負責人吳怡玫與鄭丞堯兩夫妻決定用響應公益，來慶祝周年慶。在與南台南家扶中心洽談後，加入家扶中心為期1個月的「無窮世代」助貧計畫。

店家從11月11日至30日連續20天內，提撥店內每天消費營業額3％捐做公益。12月初再邀集20個攤商好友，在餐廳廣場義賣兩天「多肉植物市集」。每個攤商捐出1000元的多肉植物用做義賣，兩天內全部售罄，共籌得5萬元善款，做為公益款項。

吳小姐表示，此次參與公益日活動，主要是藉群眾力量的發揮，成就一件有愛、有意義的助貧大事，這些愛心攤商來自台中與桃園，最遠來自花蓮，大家單純的一顆心只為參與公益活動幫助弱勢兒童。

南家扶主任李保良表示：今年共有5家商店響應家扶公益日，包括沈健一藝術家、駐地Staytion、草包生煎、安麗兒藥局裕農店及多肉植物愛心攤商的響應與捐款，每家業者各以不同方式捐助響應家扶計畫。

(中時 )

頂級保養ALBION撤出台灣市場 明… 遠東SOGO新竹BIG CITY館周年慶 1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。