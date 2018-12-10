遠東SOGO新竹BIG CITY館周年慶 12天衝破13.88億

2018年12月10日 17:58 中時 陳育賢

遠東SOGO百貨新竹BIG CITY館」業績告捷，12天來預估創下13.88億元佳績，較去年成長近5％，交易客數更突破30萬人次。（陳育賢攝）

百貨周年慶2018最後一波周年大戰即將在10日深夜落幕，「遠東SOGO百貨新竹BIG CITY館」業績告捷，12天來預估創下13.88億元佳績，較去年成長近5％，交易客數更突破30萬人次，成長7％，同時也創造了超過20家的千萬大櫃。

遠東SOGO百貨新竹巨城店店長陳秋芬表示，運動用品持續高成長，除了運動休閒穿搭風格持續發燒，品牌選擇豐富，業者估計周年慶12天，光是運動鞋類總計售出2萬雙、最夯的大學T也賣出5000件以上，NIKE、ADIDAS兩大旗艦大店營收雙雙突破2000萬大關。

而長期連霸冠軍業種的化妝品，今年一樣帶頭衝出好成績，成長率高達2位數，天后級明星商品最是熱賣，包含「SKII青春露」賣出6500瓶、「蘭蔻超進化肌因賦活露」、「雅詩蘭黛特潤超導修護露」及「資生堂東京櫃百優精純乳霜」均賣出3000瓶以上。

其他如冬日修護、保溼保養品及底妝類商品熱銷、CHANEL、TIFFANY & Co.及Jo Malone等精品香氛也十分受青睞。

此外，看準年度最高回饋率，投資高單價商品的民眾也不少，珠寶年增率超過6％、大克拉鑽飾今年更是特別熱銷，1克拉鑽飾銷量比去年增加近2成。

另，也有不少家長投資高單價的文教用品，鋼琴、電子琴及兒童成長書桌均有不錯表現，還有，許多女性消費者也利用高回饋促銷，帶動內衣有1成成長。

而今年選前熱議的空汙問題，也引起民眾對環境品質的重視，帶動環境類家電如空氣清淨機、除溼機的銷量，業者統計，環境家電整檔熱銷超過1700台；Dyson最新高機能家電V10手持吸塵器熱銷超過600台、Dyson吹風機及美髮神器，賣出超過500台，顯見大新竹地區的高消費力。

(中時 )