遠東SOGO新竹BIG CITY館周年慶 12天衝破13.88億

遠東SOGO百貨新竹BIG CITY館」業績告捷，12天來預估創下13.88億元佳績，較去年成長近5％。（陳育賢攝）

友善列印
中時
遠東SOGO百貨新竹BIG CITY館」業績告捷，12天來預估創下13.88億元佳績，較去年成長近5％，交易客數更突破30萬人次。（陳育賢攝）

百貨周年慶2018最後一波周年大戰即將在10日深夜落幕，「遠東SOGO百貨新竹BIG CITY館」業績告捷，12天來預估創下13.88億元佳績，較去年成長近5％，交易客數更突破30萬人次，成長7％，同時也創造了超過20家的千萬大櫃。

遠東SOGO百貨新竹巨城店店長陳秋芬表示，運動用品持續高成長，除了運動休閒穿搭風格持續發燒，品牌選擇豐富，業者估計周年慶12天，光是運動鞋類總計售出2萬雙、最夯的大學T也賣出5000件以上，NIKE、ADIDAS兩大旗艦大店營收雙雙突破2000萬大關。

而長期連霸冠軍業種的化妝品，今年一樣帶頭衝出好成績，成長率高達2位數，天后級明星商品最是熱賣，包含「SKII青春露」賣出6500瓶、「蘭蔻超進化肌因賦活露」、「雅詩蘭黛特潤超導修護露」及「資生堂東京櫃百優精純乳霜」均賣出3000瓶以上。

其他如冬日修護、保溼保養品及底妝類商品熱銷、CHANEL、TIFFANY & Co.及Jo Malone等精品香氛也十分受青睞。

此外，看準年度最高回饋率，投資高單價商品的民眾也不少，珠寶年增率超過6％、大克拉鑽飾今年更是特別熱銷，1克拉鑽飾銷量比去年增加近2成。

另，也有不少家長投資高單價的文教用品，鋼琴、電子琴及兒童成長書桌均有不錯表現，還有，許多女性消費者也利用高回饋促銷，帶動內衣有1成成長。

而今年選前熱議的空汙問題，也引起民眾對環境品質的重視，帶動環境類家電如空氣清淨機、除溼機的銷量，業者統計，環境家電整檔熱銷超過1700台；Dyson最新高機能家電V10手持吸塵器熱銷超過600台、Dyson吹風機及美髮神器，賣出超過500台，顯見大新竹地區的高消費力。

(中時 )

不一樣的周年慶 美式餐廳捐助家… 明道中學走讀式教學　全省走透透

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。