明道中學走讀式教學　全省走透透

明道今年的「走讀大地課室」舉辦為期9天的「閱讀台灣深度文化之旅」，其中明道同學，前往屏東原鄉部落與潮州高中繪本交流。（黃國峰翻攝）

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明道今年的「走讀大地課室」舉辦為期9天的「閱讀台灣深度文化之旅」，明道同學與吳晟老師交流。（黃國峰翻攝）
明道今年的「走讀大地課室」舉辦為期9天的「閱讀台灣深度文化之旅」，明道同學到了台東高商與舞蹈社同學體驗原民文化。（黃國峰翻攝）

堅持10年的走讀式教學，明道中學12月2日到12月10日，舉辦為期9天的「閱讀台灣深度文化之旅」，共有台灣、新加坡等地22位學生進行環島式走讀，將學習融入行動，探索台灣各地的文化風華，也加強了華語地區學生文化交流、提升生活視野。

已邁入第十屆的「走讀大地課室」，今年吸引新加坡南僑中學及明道中學共22位學生參與，從中部地區的廣興紙寮到日月潭邵族文化，再與石德華、吳晟老師細看用生活記憶釀造的文學空間，接著前往屏東原鄉部落與潮州高中繪本交流，也前往東華大學、慈濟大學、台東高商參與講座，再一路北上，體驗東北角的鐵道故事，最後走進師大，由胡衍南老師引導同學們，用文字書寫故事。

明道中學賴美岑同學表示，旅途中印象深刻的有，如在大稻埕故事工坊，接觸到優美的傳統音樂，感覺每位音樂家似乎都見證了大稻埕的繁華與落寞，用音符訴說了大稻程的今與昔。

明道中學副校長林雯琪表示，「走讀大地課室」融合參訪、實作、講座、小組討論與閱讀創作，讓年輕夥伴彼此交流，讓學生從閱讀台灣看到課堂外的春天，共同寫下「會走動的故事」，把台灣的土地記憶帶回家。

(中時 )

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