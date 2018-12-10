美國空軍批准生產B61空用核彈新套件

2018年12月10日 18:04 中時電子報 江飛宇

美國空軍宣布， B61-12小型核炸彈將會有新的尾翼套件，使這型核武器可滑翔導引。

防衛部落格(defence-blog)報導，美國空軍核武器中心(AFNWC)於10月底獲得正式批准，開始生產B61-12核重力炸彈的新引導尾翼組件。AFNWC 的開發主管杜斯丁．澤格勒(Dustin Ziegler )說：「這表示尾部套件的開發成功。」

B61核炸彈全長3.5公尺，直徑33公尺，全重320公斤，是目前美軍唯一的「戰術核武」，意思是它的威力當量較低，調整在300噸~30萬噸之間，在最小威力模式時，大約是「炸彈之母」GBU-43/B 破壞力的30倍。除了大型轟炸機B-52、B-2、B-1以外，也可以由戰鬥機F-15E、F-16C來搭載。

B61從1968年就開始生產，除了美國本土的空軍基地，也部署在德國與土耳其。雖然在冷戰後期，美國開始裁撤各種核武器，但是B61始終沒有放棄，甚至在2013年，批准了第12次升級改良，也就是B61-12，而尾翼套件的功能在於滑翔導引。

B61

AFNWC計劃辦公室從前年開始測試尾翼套件，已經歷31次轟炸測試，取得了100％的成功。澤格勒表示，他們在11個月內，完成原先預計23個月完成的測試，使得計劃辦公室節省了超過2.8億美元的開發成本。

不過，B61-12還有其他的新套件還在開發，另一個項目重點將是穿甲鑽地能力，預計鑽地能力達到地下200公尺，可以一舉破壞敵方的地下埯體，同時降低核輻射的擴散範圍。B61-12預計的部署時間在2019年。

(中時電子報)