不能說的秘密？男子說「聖誕老人不存在」下場GG了

2018年12月10日 18:01 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

耶誕節就快到了，全世界多少兒童期盼的就是來自芬蘭森林的聖誕老人，駕著麋路雪橇從煙囪鑽下來送禮物。不過，若是這個期待、盼望被「聖誕老人不存在」一句話劃破時，會是怎樣的下場？

大陸《中新網》報導，美國德克薩斯州的一名男子告訴孩子們聖誕老人是不存在的，他因為這句話而被警方拘捕，付出了「說實話」的代價。

據報導，在德州北部的克利本（Cleburne）一間教堂正在舉行「與聖誕老人吃早餐」活動時，一名31歲的男子和另外兩人在教堂外大喊，稱聖誕老人是假的，並攔住參加活動的父母，稱不應該讓孩子們相信聖誕老人。

許多人對此表示不滿，該名男子在拒絕離開後被警方逮捕。當地市長凱恩（Scott Cain）說，抗議聖誕老人是不行的，克利本的人們喜愛聖誕老人，「這名男子的聖誕願望或許想要上法庭。」。

報導稱，就在不久前，有一名女教師也因為告訴學生聖誕老人不存在而被校方辭退。這位新澤西州的一名代課小學老師告訴學生，聖誕老人不是真的，之後在回答學生提問時，她還「揭穿」了復活節兔子、牙仙和聖誕精靈，說它們也不是真實存在的。

該校校長表示：「作為4個孩子的父親，我真的知道這種資訊很敏感。」另外一名校方負責人對這件事「感到沮喪」，因為在傳統的節日中，應該給孩子們帶來驚喜具有特殊的意義。

一名學生家長說，許多父母在家裡嘗試對子女挽回「聖誕老人」的期待。而這名禍從口出的代課女教師未來將不能在這個學區擔任老師的職務。

(中時電子報)