國瑞汽車獲頒中華民國企業環保獎

2018年12月10日 18:25 工商 陳信榮

豐田汽車台灣生產基地－國瑞汽車，中壢工廠獲頒象徵企業最高環保榮譽獎項的「第27屆中華民國企業環保獎」。國瑞汽車指出，中壢工廠歷經初評、複評、決選等評選階段過關斬將，在第27屆企業環保獎中擊敗眾多競爭者，獲得金級獎，並取得連續3年銀級獎以上的最高榮譽獎座。

國瑞汽車指出，自民國73年創立以來，就秉持環境保護與製造並重之基本經營理念，努力製造符合環保及節能雙認證標章的環保產品，另外在各環境管理領域方面，除了建立完善的環境管理系統之外，也不斷的導入新的設備來改善製程，例如，藉由MBR生物薄膜及RO逆滲透系統來提高廢水的回收率；而為了大幅降低VOCs（揮發性有機物）的排放量，國瑞也是全國第一家，率先導入水性塗料的汽車製造廠，其目的就是為了降低工廠汙染，減少對環境的衝擊，打造與自然環境和諧共處的生產工廠，追求成為真正的「綠色企業」。

國瑞除了努力推動與落實各項環保活動以外，基於強化綠色供應鏈的構想，也建立了國瑞汽車協力廠商的環境管理考評稽核制度，並且透過日常的部會活動，不斷的輔導與督促，讓所有的供應商都能夠積極投入環保提升的工作。

國瑞汽車總經理林永裕表示，會在現有的基礎上，制定具體短、中、長期汙染防制與節能減碳推動計畫，透過不斷的改善，以及新技術、新設備導入，還有活用再生能源等手法，一步一腳印的去推行與落實訂定的計劃，期待於2050年達成二氧化碳零排放的高難度挑戰目標，善盡台灣環境保護及防止地球暖化的企業責任。

(工商 )