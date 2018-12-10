被指台獨麵包 吳寶春：身為中國人 挺九二共識、兩岸一家親

2018年12月10日 18:13 旺報 吳泓勳

吳寶春聲明。（圖／取自吳寶春麥方店-高雄店臉書頁）

台灣知名麵包師傅吳寶春與新加坡西點集團BreadTalk（麵包新語）合資的大陸首家「吳寶春麥方店」門市18日將在上海新天地開幕，近日試營運期間，由於過去疑似抗拒大陸市場言論遭到網民抵制，不但在大眾點評被洗版砲轟，推薦菜色也被改成「台獨麵包」，隨後商家也從點評平台下架。

在事件發生後幾天，吳寶春10日下午發出正式聲明，表示自己是生於「中國台灣」的麵包師，兩岸一家親是堅持不變的態度，除強調從未發布「餓死也不會來大陸」的言論，也表態支持「九二共識」，希望透過個人努力回應大陸國台辦的惠台措施，為兩岸經貿盡棉薄之力。

以下為聲明全文：

我是吳寶春，一個生於中國台灣的麵包師，台灣，是養育我的土地。身為中國人，是我的驕傲，「兩岸一家親」是我堅持不變的態度。對於近期「吳寶春台獨」的消息，由於個人工作原因，未能及時回應，造成了一定誤解，給大家帶來了諸多困擾，我深表歉意。

本人現在此申明，從未發佈過「餓死也不會來大陸」的言論。本人支持「九二共識」，希望能夠通過個人的努力，回應國台辦《促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，為海峽兩岸的經貿交流盡綿薄之力。

此前，我和團隊一直嚮往來大陸開店，由於諸多條件不成熟，我們更希望能做好足夠準備，再和大家見面。打磨數年後，我們帶著誠意前來。為了此次上海開店，準備了一年多，我們嘗試用大陸在地食材和原料，製作出具當地特色的麵包。身為農民子弟的我，希望能夠通過質樸的麵包，讓大家一起感受來自大地母親的誠意，建立人和土地的連接。

最後，我想說，麵包師，是我一輩子認定的志業，30多年來堅持至今，從未改變。希望接下來，能把我理解的最好氣味帶給大家。

(旺報 )