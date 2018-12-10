印度首富嫁女兒 砸2億台幣辦趴慶祝

2018年12月10日 19:08 中時 諶悠文

印度首富安巴尼的女兒伊莎（右）將嫁給皮拉莫（左）。（美聯社）

印度首富安巴尼12日將在孟買為女兒伊莎辦婚禮，上周末包下拉吉斯坦省烏代坡的宮殿和當地所有五星級飯店舉辦婚前派對。由於賓客的住宿、交通和活動開銷全部由穆克什家族支付，媒體估計，光婚前派對，至少花費5億盧比（約台幣2億元）。

婚禮預計在安巴尼的27層樓豪宅「安迪利亞」舉辦，宴請賓客高達5000多人。慶祝活動已於周末在孟買展開，期間將舉行宴會、唱歌、跳舞和其他婚禮前儀式。

美國流行樂天后碧昂絲、知名媒體人赫芬頓(Arianna Huffington)、印度鋼鐵大亨米塔爾、印度板球明星坦杜爾卡和前美國國務卿希拉蕊．柯林頓、寶萊塢巨星阿米爾汗等名流都前往祝賀。

穆克什已於8日和9日在拉吉斯坦省烏代坡包下有400年歷史的梅沃爾（Mewar）王朝城市宮和湖之宮等所有5星級飯店，供5100名賓客住宿，並安排200架次的專機及1000多輛豪華轎車接送賓客。

27歲的伊莎12日將嫁給印度另一億萬富豪的33歲兒子皮拉莫（Anand Piramal），婚前派對特別邀請碧昂絲獻唱。

伊莎的父親是信實工業董事長。安巴尼被富比世雜誌列名為印度首富。伊莎於2014年從耶魯大學畢業，之後加入了她父親的信實帝國的兩家公司的董事會。

(中時 )