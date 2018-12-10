影》亡命鴛鴦9條通緝 犧牲3兒女不看病不上學

2018年12月10日 18:34 中時 李文正

（李文正翻攝）

竟有如此離譜的通緝犯，逃亡4年還生下一對雙胞胎女兒，北市內湖警分局在桃園市中壢逮捕49歲隆姓男子、34歲陳姓女子，兩人分別被遭不同法院、地檢發布通緝，為了躲避警方查緝，不讓小孩上學、就醫，現已遭新北地檢署羈押。

隆男、陳女2人，在2013年間，假冒大賣場的主管、飯店經理，與被害人洽談生意，謊稱自己要借用筆記型電腦，當被害人帶隆看賣場，或是按摩椅、跑步機，推銷要販賣商品之際，另一人則帶著手機、筆電逃逸。

2014年兩人陸續因詐欺、竊盜、侵占偽造文書等罪通緝在案，隆竟在逃亡時，與陳女生下雙胞胎女兒，為了躲避查緝，竟然刻意不使用健保卡就醫，幼童生病、不得已非得上醫院，就以現金支付後領藥，接種疫苗部分兩夫妻索性不去醫院，遭到北市社會局列管協尋。

警方表示，陳女與前夫所生的6歲兒子今年9月要上學，社會局發現孩童有如人間蒸發，也沒有就醫紀錄，內湖的戶籍地也不見人影，警方才積極尋找，發現夫妻兩人以人頭辦手機，時常搬家，藉以躲避查緝，直至本月5日，警方在桃園尋獲一家5口同住在租屋處。

兩人雖辯稱不知遭通緝，但10個法院、地檢署都在找人，現已遭檢察官羈押，社會局也介入安置3名幼童。

(中時 )