南投縣長林明溱深知基層聲音 連任得票創新高

2018年12月10日 18:33 中時 楊樹煌 ／專訪 ／專訪

林明溱任縣長，平易近人，隨時戰戰兢兢，天天行程滿檔，勤跑基層，貼近民意，關心地方大小建設都當成是縣府的大事。（楊樹煌攝）

「出身基層，深知基層聲音。」林明溱勤政愛民，被縣民視如家中親眷；無怪乎在競選連任時，大勝對手近10萬票，開創南投縣自治史上新紀錄。

南投是全台唯一不濱海縣份，有人戲稱是台灣的「內地」，而內地「歐吉桑」林明溱，不但守住國民黨中部最後領土，並撐起大局。

4年前縣市長選舉，中部一夕變天，只剩南投保有1塊藍天，卻讓縣長林明溱幹得戰戰兢兢，中央綠色執政，國民黨被「抄家」，南投建設資源總是矮人1截，縣長在焦慮中，別無選擇，只有「突圍」接近民眾，和縣民站在一起。

當縣長如幹議員，林明溱就是拚，天天行程滿檔，下鄉探訪，遇有喪家，即往慰問，碰到弱勢戶還得設法籌措治喪費用。有民眾指縣長至喪家拈香，1戶去2-3次並非意外，埔里有戶王姓平民百姓，先後去拈香5次，左鄰右舍都讚嘆，縣長真的「揪甘心」。

老人假牙補助，林縣長總是親自發放，並關心老人家的感覺及合不合用？老人的感動和喪家都一樣，選舉就轉換成選票；尤其，林縣長勤跑基層，有如政策偵測器，隨時可嗅到民怨在哪？1例1休勞工不滿，企業哀鳴，林明溱看不下去，開出第1槍，基層民眾都歡呼喝采。

林明溱是位「完全沒有架子」的縣長，連隨扈早餐都準備「帶人帶心，真誠、不矯情、不做作」，這就是真實的林明溱。

(中時 )