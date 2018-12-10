尤美女稱東廠掛嘴邊破壞和諧 鄉民：促轉會自稱的

2018年12月10日 18:42 中時電子報 丁世傑

立法院司法及法制委員會10日審查促進轉型正義委員會的預算，開會前，國民黨立委林為洲（右）、賴士葆（右二）等人拿標語抗議促轉會代理主委楊翠（左二）是非法代理主委，並將官員席桌子拉倒表達不滿。（劉宗龍攝）

立法院上午審查「促轉會」預算遭到國民黨杯葛，民進黨立委尤美女表示，不要再把「東廠」掛在嘴邊，以此破壞社會和解與和諧。不過PTT鄉民指出，東廠不就促轉會自稱的，得健忘症了？

立法院司法及法制委員會10日上午審查促進轉型正義委員會108年度施政計畫及收支預算案報告，但遭國民黨立法院黨團強烈杯葛，朝野立委僵持不下，開會僅約10分鐘左右就散會收場。

根據中央社報導，民進黨不分區立委尤美女呼籲，國民黨團不要再無限上綱，不要再把「東廠」掛在嘴邊，以此破壞社會和解與和諧。她認為，國民黨團讓促轉會預算不能審，這是非常負面的教育。

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗受訪表示，楊翠是非法的代理主委，國民黨團強烈主張，必須回歸促進轉型正義條例規定，促轉會正副主委必須由行政院長提名後送立法院同意，行政院長沒有權力任命楊翠為代理主委，國民黨團依法要求不得列席審查預算。

對此，PTT網友指出，東廠不就促轉會自稱的，得健忘症了？促轉會已經是東廠無誤，沒存在必要，不過樂見DPP繼續玩下去喔，嘻嘻！KMT比較好選吧！

(中時電子報)