張清照反對鰲峰山設殯葬園區 籲變更為公園用地

清水鰲峰山是火紅的親子景點，傳出將蓋殯葬園區，遊客及居民憂心忡忡。（陳淑娥攝）

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清水鰲峰山傳出將蓋殯葬園區，副議長張清照建議變更為「公園用地」。（陳淑娥攝）

台中市清水鰲峰山傳將設殯葬專區，引發地方強烈反彈聲浪，台中市議會副議長張清照強調，自己與居民同樣反對「殯葬專區」，建議市府將「公墓用地」變更「公園用地」，讓海線更好。

針對鰲峰山將設殯葬園區，市府日前發新聞稿稱業者沒有提出申請，「市府核准」是不實謠言。對此，張清照10日指出，如來生命事業公司已提出「興辦事業計畫」，正在市府書面審查程序中，只是尚未進入變更為「殯葬專區」程序。

張清照表示，位於清水吳厝南段的「公墓用地」，業者於2015年向市府提出「殯葬園區興辦事業計畫」，欲變更為「殯葬專區」，以設置火化場、納骨塔、殯儀館等設施。市府民政局受理申請後匯市府相關單位，要求業者先後補件4次，目前為書面審查階段，尚未進入實質審查程序。

張清照說，變更程序雖冗長，未來能否順利通過也未定，但業者提出申請是事實，相關資料也公告在行政院環保署網站。張清照強調，據了解此區為重要軍事設施管制區限建範圍、保安林區、環境敏感地帶，要求市府務必尊重民意，以海線發展等角度嚴格把關，應透過都市計畫檢討程序變更為公園用地。

民政局說明，此案目前處於興辦事業審查階段，並無進入實質都市計畫變更程序，包括水土保持計畫、環境影響評估等程序，市府會嚴格把關審查；至於變更為「公園用地」，由於該段屬台中港特定區都市計畫範圍內，仍應透過都市計畫通盤檢討辦理。

(中時 )

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