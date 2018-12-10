這「碘」厲害 吃多或吃少都會變笨

2018年12月10日 18:44 中時 陳志祥

台北榮總針對台灣北部260位孕婦研究調查，發現全族群孕婦尿碘中位數242微克，顯示碘營養充足，但有某些亞族群尿碘中位數超過正常上限249微克，可能與攝取孕婦專用維他命有關，過量攝取將會導致胎兒甲狀腺功能低下，影響智能成長發展。

碘是製造甲狀腺素的必要元素，碘元素缺乏在人生的每個階段都會造成影響。台北榮總內科部毒物職業醫學科主任楊振昌表示，在兒童與青少年可能導致甲狀腺腫大、甲狀腺功能低下，影響生長發育與智能發展；成人時期的碘不足將會造成心智功能與碘誘導甲亢症等。

尤其孕婦更要注意，2013年台灣國民營養調查報告中，育齡女性(年紀15-44歲)尿碘中位數是125微克，一般成人碘營養充足、懷孕婦女卻是碘營養不足；不過，2018年北榮進行北部地區260位21至47歲孕婦調查，她們第1次使用新式ICP-MS方式檢測尿碘，大部分孕婦都是符合標準。

北榮新陳代謝科醫師黃君睿指出，調查研究結果是全族群孕婦尿碘中位數242微克，碘營養充足，只有某些亞族群尿碘中位數有超過正常上限的249微克，原因可能與51.5％的孕婦每天都有攝取孕婦專用維他命有關。

台北市聯醫陽明院區新陳代謝科醫師王繁棻說，其實國內8、9成孕婦都有使用維他命，孕婦確實比一般成人更需要碘，碘攝取量不足會影響胎兒腦神經發展、流產或死胎，或是新生兒呆小症、聾啞、學習能力變差等；但是攝取過量而影響甲狀腺功能，同樣波及智能發展。

台北榮總研發碘檢測技術ICP-MS（感應耦合電漿質譜儀），僅需檢測尿液、3分鐘後即可獲得結果，方法安全準確性高。運用這種檢測方式進行孕婦碘營養研究分析，了解國內懷孕婦女的碘營養狀況，也可瞭解其他容易缺碘族群的碘營養，促進全民健康。

(中時 )