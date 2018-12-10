新竹男子駕車遭開槍案 警意外查獲毒品

新竹縣警方偵辦王姓男子遭槍擊案，意外在其求援的高姓友人家中查獲大批毒咖啡包。（陳育賢翻攝）

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新竹縣警方偵辦王姓男子遭槍擊案，意外在其求援的高姓友人家中查獲大批毒咖啡包。（陳育賢翻攝）
新竹縣警方偵辦王姓男子遭槍擊案，意外在其求援的高姓友人家中查獲大批改造子彈。（陳育賢翻攝）

新竹縣王姓男子9日駕車行經湖口鄉勝利路遭人開槍狙擊，警方深入調查發現，王男負傷時跑到附近高姓友人家求救，沒想到警方事後在高男家中搜出各式毒咖啡包共2.8公斤、K他命2包約88.8公克，另還有改造子彈30發，警方也將高男依毒品、槍砲罪嫌移送法辦，另，針對開槍凶嫌警方則是擴大追緝中。

警方調查，家住新豐鄉的王姓男子是在9日下午2點，行經湖口鄉勝利路2段被人持槍往駕駛座射擊，王男身中4槍，而他駕駛的車輛也彈痕累累，初估被開10多槍，王男中槍位置分別在後背、後腰與下肢，所幸並無生命危險。

警方追查發現，中槍的王男與其父在去年7月29日也曾在湖口鄉勝利路靠近榮光路口處，因與人有糾紛，其父先開20多槍示威，4個小時後又回到現場查看時，與鍾姓男子一言不合開打，最後王父遭鍾開車撞死，王男則躲過一劫，未料事隔1年，王男在同條路上又遭人開槍狙擊。

由於該區因私猖寮地下經濟活絡，幫派分子覬覦保護費利益，因此長年都有爭地盤的槍擊事件發生，過去檢警與縣府已聯合多次進行掃蕩、斷水斷電、拆屋，但仍然無法消滅該區的色情經濟，而幫派間又常發生狙擊報復案件，令警方頭疼不已。

而專案小組深入調查發現，王男負傷時是至30歲的高姓友人家求救，警方因而也將高家列入調查方向，結果在搜索下，竟查獲改造子彈、毒品咖啡包、K他命、以及6個K盤等物品。

警方發現，這批毒咖啡包多達近800包，但高男供稱咖啡包和K他命都是自己使用，只是很倒楣才剛買來就碰到王男闖入求救，接間導致遭警查獲。全案警方尚在擴大偵辦中。

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(中時 )

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