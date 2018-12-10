攝影展現 從「掠像」到「造像」的換位思考

張國治作品《肉體之幻11》。（台灣攝影博物館文化學會提供）

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高志尊作品「光畫-私風景」系列Vally of Gurna。（台灣攝影博物館文化學會提供）
馬立群《山水形》作品。（台灣攝影博物館文化學會提供）
洪世聰《田中央一方水-大觀家園》。（台灣攝影博物館文化學會提供）
徐欽敏《太虛幻境》作品。台灣攝影博物館文化學會提供）

台灣攝影博物館文化學會為了深耕攝影藝術創作環境，特地邀請國立臺灣藝術大學專任教授張國治博士，在作育藝術創作英才的學府國立臺灣藝術大學舉行《「掠像」與「造像」：2018台灣攝影博物館文化學會年度主題策展》。 本展特別邀請前輩攝影家李鳴鵰、資深攝影家莊靈及李美儀、呂良遠、黃子明、蔡文祥、江思賢、鄧博仁、馬立群、張仲良等24位攝影創作者，以「掠像」與「造像」做為攝影創作的思考主軸共同展出作品。同時邀請該校通識中心暨美術學系姜麗華專任副教授，以該校有章藝術博物館主辦的「大臺北藝術節」，規劃以「現地製作」(In situ)概念進行藝術家進駐創作的側拍活動，結合學界與民間組織的力量，讓攝影藝術邁向更多樣的形式。兩場策畫的成果正在國立臺灣藝術大學的國際展覽廳和大漢藝廊展出。

「長期以來臺灣的攝影論述掌握在傳媒或新聞體系的話語權下，偏重紀實攝影且淪於政治社會抗爭、本土文化議題思考的魔咒中，或攝影團體模式化的套裝拍攝，難使攝影面貌或影像思考更加多元豐富，美術攝影或所謂經由攝影攝獵後再造的影像藝術經常摒棄於一般攝影競賽之外，或不被攝影學者青睞及論述為多。」 策展人張國治表示。

試數當今我們身上有多少鏡頭，如手機、電腦、監視器......有那樣東西沒有鏡頭？這正意味著影像跟我們的生活已完全無法分開，分不開是因為拍攝生活或攝影本身已是生活的一部分。當我們正處在一個有趣且多元的影像年代裡，猶太哲學家維蘭．傅拉瑟（Vilém Flusser, 1920-1991）早認為攝影機、相機都是透過編碼(coding)製造出的機具(apparatus)，這些機具被設計為可製造無可計數的影像，成為一個並非反映現實，而是取代了現實的現實。 「世界並未被捕捉進平面的照片裡，照片不能映照現實，而是，照片本身成為了真實。」如此次展出李鳴鵰的《渡船頭》、張國治的《肉體之幻11》、洪世聰的《田中央一方水-大觀家園》、鄧博仁的《時間酵母-潮溼的記憶》系列、高志尊的《光畫-私風景- Vally of Gurna》系列、馬立群_的《山水形》系列、徐欽敏的《太虛幻境-71》等作品。

策展人從「攝影」、「照相」轉化為「掠像」與「造像」的論述命題，擇選台灣攝影博物館文化學會24位會員視覺作品展出，具體回應此一策展所提理念：從「掠像」至「造像」的形構及創意美學以對照。試圖開拓攝影教育或攝影創作更多的思考面向，此一論述，希冀能對臺灣攝影、影像藝術的發展有所建樹並產生影響。

論壇

日 期：2018/12/12（三）上午10：00-12：00

論壇地點：國立臺灣藝術大學 國際會議廳（教研大樓10樓）

專題演講主持人：

張國治（國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系 專任教授）

姜麗華（國立臺灣藝術大學通識教育中心暨美術學系 專任副教授）

講題與主講人：

10：00-10：45 《風華再現：談攝影古典技法的新風貌 》

高志尊（銘傳大學商業設計學系 教授兼系所主任）

11：00-11：45 《如影之像：攝影的偏移與共軛 》

呂筱渝（法國巴黎第八大學 博士、藝術評論者）

《「掠像」與「造像」：2018台灣攝影博物館文化學會年度主題策展暨「2018大臺北藝術節」側拍攝影聯展》分別於國立臺灣藝術大學國際展覽廳（教研大樓1樓）、大漢藝廊（教研大樓B1），展至12月15日止。

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