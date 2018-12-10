打擊假訊息 行政院盤點多項法律予以修正

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彭媁琳

針對立法管理假新聞議題，行政院政委羅秉成指出，不是要設立專法，而是要把現有法案中加入管理假新聞的條文，過去兩個月以來，相關部會陸續開會研商，盤點現有法規，並收集各界意見。

羅秉成表示，修法過程中最基本的原則就是，不可以傷害言論自由，也不能踩到言論自由的紅線。

外傳政院將修法，要求平台業者對內容負責，並在24小時內下架假新聞。羅秉成認為，這是討論過程中提到德國網路執行法（NetzDG），造成外界誤解。

根據數位通訊傳播法草案規定，將明定數位通訊傳播服務提供者對其傳輸或儲存的他人資訊，不負審查或監督義務。平台業者「經權利人通知或知悉其使用者涉有侵權行為後，移除或使他人無法接取涉有侵權之內容或相關資訊，或為其他適當之處置」，下架只是一個選項，加註警語也可以。

羅秉成指出，行政院對假訊息有給一個定義就是「惡、假、害」，出於惡意、製造假的、造成危害，才有法律問責的必要，不是毫無限制什麼都要管，這不僅沒有必要，也做不到。行政院扮演橫向的角色，相關法案的修法將於13日行政院院會討論，修法將涉及信用合作社法、農業金融法、保險法、銀行法、陸海空軍刑法、民用航空法、證交法、期貨交易法等。

(工商 )

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