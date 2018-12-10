陳綺貞自駕遊覽車撞安全島 敬佩公車司機「很偉大」

2018年12月10日 18:52 中時 尤嬿妮

陳綺貞今辦發片記者會。（盧禕祺攝）

陳綺貞10日舉辦《沙發海》發片記者會，聊起她去年和高中同學遠赴美國度假，兩個女生20天自駕5500公里，好奇此行有無發生驚險事件？陳綺貞淡定回：「還好啦，只有開上安全島而已。」隨後笑著解釋：「其實我已經10年沒開車了，我們原本要租小小的露營車，可是沒車了，結果小車變遊覽車，給了我們一台可以睡7、8人的大車，我同學手又受傷，我只好硬開，延途一直尖叫。」

她慶幸整趟旅程沒開進市區，「因為不習慣大車的距離，開著開著就開上安全島...只好慢慢再開下來，四面八方的車都在等我們，我們不斷尖叫，超緊張的」，完成橫越美國東西部讓她頗有成就感，直呼：「公車司機真的很偉大！」也覺得已沒有其他事難得倒自己。

今記者會首播陳綺貞新歌〈殘靴的彩虹〉MV，她在劇中落淚，還和男主角借位拍吻戲，陳綺貞說：「戲裡沒有真的親到，導演說『親他』，就親了。」她透露自己是說哭就哭的人，自稱「創作界劉雪華」，眼看現場媒體半信半疑，她問：「要我現在落淚嗎？」話一講完眼眶立刻湧出淚水。

她將於明年1月11日起連續3天在台北小巨蛋開唱，近期已著手排練演唱會，至於此次開唱最擔心什麼？陳綺貞笑回「怕自己沒梗」，希望屆時多與台下觀眾互動。

(中時 )