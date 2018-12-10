蔗埕冰樂園歡迎來嘉 周邊5大遊程任你玩

7日主辦單位特地以「新港板頭藝術趣」為主軸，帶領一群中正大學年輕學子行腳板頭社區。（呂妍庭翻攝）

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7日主辦單位特地以「新港板頭藝術趣」為主軸，帶領一群中正大學年輕學子行腳板頭社區。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣政府為活化蒜頭糖廠，啟動以糖冰文化為主題的蔗埕冰樂園創新場域計畫，自10月起至12月分共開發5條周邊社區景點串遊，帶著遊客走訪百年糖廠、布袋鹽田、朴子老街、新港板頭社區等地，除宣傳蔗埕冰樂園創新場域計畫藍圖，也連結蒜糖生活圈，為周邊景點串遊奠定基礎，讓民眾深入了解嘉義縣在地社區文化。

5條半日遊行程分別為百年糖廠探險趣、潭墘製陶悠活行、布袋鹽田海風行、朴子老街巡禮行及新港板頭藝術趣，7日主辦單位特地以「新港板頭藝術趣」為主軸，帶領一群中正大學年輕學子行腳板頭社區，聆聽新港板陶窯與交趾陶歷史沿革，解讀在地社區發展脈絡，欣賞藏於純樸農村裡美麗的交趾陶藝術，體驗馬賽克拼貼樂趣，探訪台糖鐵道留下的百年歷史鐵橋，感受糖業興盛的時代痕跡及新港鄉村魅力。

除認識體驗社區的在地特色，主辦單位也加碼介紹蒜頭糖廠冰樂園計畫，推廣園內冰創基地招募精神，期望吸引對食品加工、產品設計及相關科技技術有興趣的嘉義在地青年加入，共同攜手打造蔗埕冰樂園光景。

由於蔗埕冰樂園相關遊程活動深受民眾喜愛，粉絲專頁線上報名反映熱烈，常常2天內就報名額滿，為讓民眾充分掌握蔗埕冰樂園最新動態，主辦單位鼓勵民眾主動搜尋「蔗埕冰樂園─嘉義縣蒜頭糖廠」官方FACEBOOK粉絲團及官方LINE@，隨時掌握第一手消息，追蹤更多好玩、好康的活動內容。

(中時 )

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