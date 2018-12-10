南市農業局輔導農村再生 社區秀出創意成果

2018年12月10日 19:11 中時 劉秀芬

善化區溪美社區結合社區陶藝課程，由居民合力製作的大型陶板導覽牌，可愛又吸睛。（劉秀芬攝）

台南市政府農業局輔導農村社區申請農村再生計畫，累計已有83個社區通過，10日於善化舉辦成果發表會，溪美社區推出甘蔗、胡麻、葛鬱金研發的特色產品；西港區金砂社區秀出自有品牌胡麻產品及包裝；玉井區望明、新營舊廍、將軍區將軍社區也都帶來多年努力成果。

農業局輔導輔導的農村再生執行計畫，107年度核定了64件，補助金額逾2524萬元，有的社區經由產業轉型及包裝設計提升產品價值；或是辦理藝陣培訓、文資調查及活化再利用等，讓傳統文化得以傳承。也有社區藉由生態資源調查及環境教育推廣保育概念；透過整體環境改善，美化社區生活環境空間，每個社區用不同的方式進行農村改造，展現在地特色。

在經農業局輔導下，各農村社區依各自特色規畫實行，善化區溪美社區結合社區陶藝課程，由居民合作製作大型社區景點介紹陶板導覽牌，搭配QRcode建立線上資料庫。西港區金砂社區運用農家生活、稻梗編織意象作為設計發想，發展出一系列胡麻產品及包裝，打造專屬金砂特有品牌；玉井區望明社區結合藥草培育研發新產品。

將軍區將軍社區透過與小農合作，回收要丟棄的蘆筍廢棄物，交由社區的銀髮族長輩進行清洗、削皮後包裝行銷，成為可食的「銀蘆筍」，並將商品利潤回饋給社區；農棄物再利用的概念，除了能提供安全健康時令農特產品，也很適合進行食農教育，讓消費者到產地體驗，成為地方創生的新契機。

(中時 )