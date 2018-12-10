少女慘遭性侵殺害棄屍 亡魂託夢指真兇

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

人在做天在看，2000年基隆一起國中少女遭計程車司機性侵殺害棄屍案，案件偵辦過程卻苦無進展，而受害少女亡魂還曾託夢給警方的友人，希望能幫她伸冤，夢中少女清楚的描述自己是搭計程車遇害的，兇手是名身高不高、皮膚黝黑的男子。歷經多年的追查，8年後，兇手終於落網。

2000年的時候，基隆一名國中少女慘遭性侵殺害棄屍的案件，少女被發現倒臥在基隆市巷弄旁，口鼻貼著膠帶，上衣被掀起，窒息死亡。警方循線追查，但偵辦卻苦無進展。壹週刊報導，2002年，李禎琨調派基隆市警局副局長，朋友告訴他曾夢一個奇怪的夢，他夢見一名穿迷彩褲，背著小包包的女孩，說「自己搭計程車，是被悶死的，兇手是一名身高不高、皮膚黝黑的中年男子。」直到8年後一起「父親疑似性侵自己女兒」的事件，警方於是比對了DNA，意外發現8年前友人夢見的小女孩，就是基隆少女姦殺案的受害者，也因此抓到兇手。

警方表示，兇手曹嫌在1996年到2006年間開計程車為業，經常喝蔘茸酒提神，而且他只要喝酒後就會獸性大發，死者疑似就是搭上他的計程車，才慘遭侵害。曹嫌表示，犯案這10年以來他都沒辦法睡好覺，也不敢再開計程車，一直躲在遊民中心裡簡直「生不如死」。

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(中時電子報)

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