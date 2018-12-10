林予晞好攝 温貞菱「願考慮」讓她拍私密照

2018年12月10日 19:13 中時 林淑娟

都熱愛攝影的林予晞、温貞菱有姊妹機。（TVBS）

温貞菱、連俞涵為林予晞攝影展站台。（TVBS）

温貞菱、連俞涵為林予晞攝影展站台。（TVBS）

林予晞開攝影展，爸媽站台。（TVBS）

林予晞開攝影展。（TVBS）

林予晞10日出席她人生第一場攝影個展《時區檔案》開幕，除了閨密温貞菱、連俞涵擔送上古董底片相機當作賀禮，她的爸爸林錫輝是台灣電視劇製作產業聯合總會會長，長期致力兩岸影視文化交流，也難得以星爸身分出席記者會。林予晞說，過去她總刻意避免與爸媽同場，就怕多說兩句，彼此就會一不小心淚灑現場、眼淚奪眶而出。

三個文青仙女路線的女藝人因都喜歡攝影、都是貓奴而結緣，且一見如故，常聚在一起聊天、看展覽、逗貓，林予晞和温貞菱兩人甚至還有「姊妹機」，出門必隨身帶相機。林予晞說，攝影可以看出一個人的性格，她的電腦中就存有很多連俞涵移動瞬間、很失控的大模糊照片，「她很害羞，好像山裡的動物一樣，不是被拍到像貓咪一樣奔跑，就是睡著的樣子」。

是否有好姊妹的私密照？林予晞說：「沒有！我不會拍私密地方！」倒是温貞菱大方地說，因為林予晞會自己沖片「，所以我考慮一下」， 而且她去林予晞家時，做什麼事都不會關門，根本不擔心在洗澡或蹲馬桶時突然被拍，「如果她拿相機拍我，大不了我拍回去！」林予晞則說自己很尊重被攝者，不會這樣對好友。

「星爸」林錫輝謙虛地說：「這是女兒第一次的個人展覽，作品就是還好，希望大家不要期待太多。」沒想到爸爸打趣的話，竟讓林予晞差點飆淚，她事後笑說， 多虧爸爸這樣講，自己也鬆一口氣，「他們其實很開心，對我開攝影展的驕傲，不亞於我入圍金鐘獎以及參加我大學畢業典禮。之前我大多躲起來拍照，他們這次有種正大光明來看女兒的日記的感覺」。她也說，自己直到28歲才進入演員這行就是不想與父母的職場太接近，一方面會感覺成功不是自己得來，另一方面是怕不想讓他們太擔心。

林予晞之前曾赴台東拍電影《寒單》，對於同片的鄭人碩爆出已離婚，與小薰傳曖昧，林予晞說，大家拍戲時相處得很平常，都是在工作狀態，她覺得小薰是很大方的人，對她照顧很多，「看到報導有點意外，怎麼會這樣寫，我是完全沒頭緒。不管是小薰或人碩，我們彼此都非常友善，相處是很融洽的，可能是因為在外地工作，見到彼此時都很開心」，但她也說，自己比較像是客串的角色，下台東時間並不多。

林予晞18歲就到國外留學，為了排遣一個人搭車的時間，購買了人生第一台底片相機，她私下經常擔任朋友間攝影師，將此次展覽其中一區命名為「Stop moment」，是她在工作、生活之餘所拍攝的人像作品。將朋友隨身攜帶的重要物件，跟朋友一起入鏡，記錄那些無法複製的瞬間。熱愛攝影的她，最近更挑戰擔任MV的動態攝影師，並找來温貞菱擔任女主角，她說：「温温在我看來沒有死角、都很美。其實我們三個本身都不太在乎被拍醜照，只要能夠逗彼此開心，對我們來反而更有成就感。」或許這般大剌剌的個性，就是三個人合得來的原因。

林予晞說：「會選擇底片是因為自己喜歡挑戰困難的事情；另一方面也更能讓我忘記孤單、想家的感覺。」她接觸底片攝影至今十年有餘，曾收集超過 30 台相機，累積數千張私人攝影作品，本次將展覽命名為《時區檔案》，來呈現她經歷了空服員、幕後、演員等多重身份轉換及觀察世界不同的角度。《時區檔案》自12月10⽇起至12月30⽇止，在台北市大同區承德路路三段90巷14號三樓「Onfoto承德空間」展出，歡迎有興趣的民眾前往參觀，一起認識不同於螢幕前的林予晞。

(中時 )