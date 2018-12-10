信義鄉梅子夢工廠「農民市集」 免費場地嘉惠農民

2018年12月10日 19:19 中時 沈揮勝

常態市集一隅。（沈揮勝攝）

市集一隅。（沈揮勝攝）

梅子夢工廠門旁市集交易情形。（沈揮勝攝）

「農民市集」受肯定，吸引農友前往梅子夢工廠填表報名。（沈揮勝攝）

信義鄉農會提供免費攤位作為農民市集，協助農民自產自銷、活絡經濟。圖為賞梅季期間，加碼增設棚架攤位。（沈揮勝攝）

信義鄉農會梅子夢工廠位居新中橫公路中繼位置，也是全鄉作生意之最佳精華區，農會總幹事黃志輝懷抱著「與農友分享」胸襟，從2002年起每年賞梅季期間，都會騰出20多個停車格、出資搭篷無償供給農戶設攤，溫馨人情味作法，長期受好評。

今年「踏雪尋梅」賞梅季將於23日開鑼，梅子工廠免費「農民市集」也將於24日起正式登場，一直到明年2月10日、農曆春節連假過後才結束；這兩天，信義鄉農會開放受理登記，報名相當踴躍。

梅子夢工廠行銷組承辦人許嘉晏表示，總幹事黃志輝是在16年前，著眼於「扶植農民、學習自產自銷」而決定這麼作，期待藉此活絡農家經濟。

首年試辦時為鼓勵生性木訥的農友學作生意，農會還特別編列專款，針對每個響應的攤位，每日補助400元，就是怕他們入不敷出作白工，影響往後參與意願。

哪知生意奇佳，第2年大夥兒搶著要，僧多粥少透過抽籤解決。第3年起，為防杜違規或損壞器材，收取押金3000元，活動結束發還。

第4年起，報名設攤者越來越多，攤位從10多個增加到20多個仍無法滿足需求，農友自發性成立管理委員會，協調抽籤等遊戲規則並提高押金；近幾年押金已提高到1萬2000元，但報名者依舊不少。

今年已知至少16攤，生鮮農產、熟食餐飲各半；旭光國中退休老師伍新國首次報名，登記說要試賣岩烤山豬肉；豐丘葡萄觀光果園農友陳秀鳳，以及從大陸嫁來的李迎哲，都準備要賣葡萄、瓜果，透過農民市集，圖得一家溫飽。

(中時 )