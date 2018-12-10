南投》遷移或更新熱水器 補助3000至1萬2000元

南投縣消防局防火宣導大隊深入舊社區、舊民宅，宣導瓦斯使用安全及遷移或更新補助方案。（沈揮勝翻攝）

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預防一氧化碳中毒、維護居家安全，南投縣政府消防局自明年元旦起至4月底，將開辦遷移或更換熱水器申請補助方案，一般戶補助金額為3000元，低收入戶補助1萬2000元，意者可向各地消防分隊提出申請。

冬天低溫，常見有民眾將窗戶關得緊緊的，但居家通風不良，易釀一氧化碳中毒！消防局防火宣導大隊，10日在南投市復興路執行家戶宣導，強化民眾瓦斯使用安全及熱水器正確安裝等觀念，並指導液化石油容器的安全標章與使用日期辨識。

另向市民說明，熱水器應盡量安裝在室外，使用瓦斯及熱水器時也應保持室內通風，養成正確的使用習慣。

宣導大隊大隊長陳麗香表示，市區許多老舊房屋瓦斯桶及熱水器都還是安裝在室內，為防範一氧化碳中毒情事的發生，宣導大隊深入家戶提醒民眾瓦斯使用安全事項，並勸導應盡量將熱水器移出室外。

她說，就算安裝在陽台上也要保持陽台的通風無阻，或者直接更換為強制排氣式熱水器、電熱水器或太陽能熱水器等，而且目前縣府有補助可申請，民眾可善加利用。

消防局承辦科員陳志彥指出，因應中央修改熱水器遷移或更換補助辦法，除增加一般戶補助名額，有關低收入戶補助金額更調高至1萬2000元，幾乎是全減免了，就是希望鼓勵他們改善熱水器的安裝使用，避免憾事一再發生；多一分警醒，就多一分保障。

(中時 )

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