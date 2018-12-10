高以翔自創服飾YOYUU 舒適正裝保有明星形象

2018年12月10日 19:12 中時 陶福媛

高以翔（Godfrey）自創服飾品牌「YOYUU」以正裝和白襯衫為主力商品。（YOYUU提供）

：「YOYUU」白襯衫約139美金起。（YOYUU提供）

藝人高以翔（Godfrey）最近和友人James一起自創服飾品牌「YOYUU」，採用最先進的防潑水、超高透氣，伸縮彈性布料製成上班族服飾，優雅的西裝和襯衫一年四季都合穿，不論是炎夏的晴天或是陰冷的雨天，都能輕鬆保持優雅時尚。

從名模轉戰演藝事業的高以翔，向來是男士時尚的指標，而他的好友James則是在溫哥華從事金融業，必須穿著正式西裝，兩人考量到市面上找不到合意的服裝，因此有了合資創業的想法，「YOYUU」品牌名發音來自日文，「YO」代表有餘，「YUU」則是富饒之意，官網即起上架。

高以翔在最新出爐的廣告影片中穿上自家設計的正裝，舒適的伸縮布料不僅具備防潑水和抗污的功能，且將他倒三角的男神健美身材表現無遺，不僅可以穿去上班，就算是穿去打籃球也毫無束縛感。

目前主打防潑水的Cypress DWR Shirt襯衫，當污水液體潑灑到襯衫表面，會形成水珠掉落，不會滲入纖維裡。其次則是Ambleside Aer-360襯衫，採用超高透氣和快速散熱的機能布料，超高彈性更添舒適感，穿去打球運動也OK。經典西裝Granville 360 Suit的設計靈感源自高以翔的巧思，穿起來柔軟舒適，但外型不減時尚，可隨時隨地保有明星的完美形象。

(中時 )