高雄看守內閣楊明州巡視工程持續不懈怠

2018年12月10日 19:23 中時 李義

再過2周，高雄市府團隊就要總辭，但看守內閣仍堅守崗位。負責督導工程的副市長楊明州仍馬不停蹄視察重要工程進度，對於外傳可能獲延攬加入韓國瑜團隊，他說，沒有被徵詢。

媒體詢問今年與明年必須完工的重要工程進度，楊明州說，十二月底前須完工的包括果菜市場旁的滯洪池、16棟透天厝及停車場包板等，包板部分因材料廠時間慢了，可能十二月來不及成。

眾所矚目的海洋流行音樂中心，因有內部裝潢座椅音響等經費問題，行政院已同意補助，擴充部分必須與營造商協；不過，明年底可以開館營運，他強調：「是正式營運，不是試營運。」

另項重要工程是全國第一座林園海洋濕地公園聯外道路，楊明州說，援中港濕地是近海而未濱海，未來是很重要的景點，但聯外道路太差，必須要改善，因涉及養殖管線遷移而影響工程進度，約在明年二月才能完工。

他也談到工程是有一定步驟，不是要求那個時間完工就能如願，是強人所難，也不該這麼做。並以七八月連續大雨為例，室外土本工程不同於室內一般工程，遇雨土壤泥濘，需要5至7天時間才能再復工。

至於是否曾獲韓國瑜徵詢入閣，「沒有接獲徵詢」他笑說，只是好朋友聊天時有勸進，甚至還有市民跑到辦公室來要求留任。

從事公職34年，楊明州從彰化農家子弟到高雄市從最基層的幫工程司做起，歷任許水德、蘇南成到許立明等8位市長，沒有任何期待，自嘲已是老賊，江山代有人才出，眼前唯一要做的就是把事情做好，並隨著時間到了就是總辭。

退休後，會帶著太太搭客運車去美濃等地玩，看看擔任公職時興建督導的公共工程之美，記者笑問「高雄每件公共工程都有著他參與的足跡」楊明州笑回：「去驗收」。

(中時 )