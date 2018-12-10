補教師常吹冷氣少喝水 腎盞結石「卡管」痛到不能站立

許兆畬主任所指處為下腎盞結石處。（陳淑娥攝）

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胡姓男子因腎盞結石，腰部疼痛到無法站立(模擬示意圖)。（陳淑娥攝）

從事補教工作的40歲胡姓男子，常因趕課忙到忘記喝水，日前腰部疼痛加劇到無法站立，就醫後確診為下腎盞4顆結石掉了一顆在輸尿管，在進行拋棄式軟式輸尿管鏡碎石術，除了取出輸尿管結石外，更清除其他不定時炸彈的下腎盞結石，讓他無後顧之憂重返補教崗位。

童綜合醫院泌尿科主任許兆畬表示，胡男從事補教工作，多數時間都待在冷氣房內，水分散失快，但水分補充的又少，因此腎結石的機會就相對提高。胡男則說，因授課時非常專心，等到想喝水時都已經下課了，沒想到因此罹患腎結石，讓他嚇出一身冷汗，決心以白開水代替飲料。

許兆畬指出，手術採用拋棄式軟式輸尿管鏡碎石術，以一條拋棄式的細長內視鏡伸入尿道，經由膀胱及輸尿管抵達腎臟，藉自然孔道進行手術，內視鏡進入體內後，由雷射光纖將石頭擊碎後，再使用取石網取出碎石，因沒有傷口，術後恢復速度快，且使用拋棄式軟式輸尿管鏡，術後感染的風險再降低。

許兆畬呼籲，多喝水是預防腎結石不二法門，有些民眾會誤認飲料也可以為身體補充水分，但其實喝得越多，水分流失越快，尤其是茶類飲料含利尿成分，喝下的水分易跟著尿液排出，導致喝了一肚子飲料，身體吸收的水分卻很稀少，每日應攝取2000至3000c.c.白開水，才是預防腎結石長久之道。

(中時 )

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