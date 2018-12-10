被稱「台獨麵包」 吳寶春發聲明表態支持九二共識

被指為「台獨麵包」，吳寶春傍晚發聲明表態支持九二共識。(圖／吳寶春)

友善列印
工商

烘焙麵包界「台灣之光」到上海開店，新店已開始試賣並預計於本月18日正式開幕，卻因上海某自媒體9日發表的一篇「『餓死也不來大陸』文章，被酸民稱為「台獨麵包」，大陸網民並發動抵制拒買，為此吳寶春昨（10)日傍晚發出親筆親名聲明，強調「身為中國人，是我的驕傲。『兩岸一家親』，是我堅持不變的態度。」他並表態，「支持『九二共識』」。

這是繼前（2106)年海霸王聲明強調自己非「綠色台商」，以及85度C咖啡今年因總統蔡英文過境美國拜訪門市而「染獨」後，母公司美食達人集團表態支持九二共識的又一台灣餐飲企業，商業活動被民粹網民鼓動染上政治色彩，顯示大陸台商面對的經營壓力。

大陸開設的第一家吳寶春麵包店位在上海在淮海中路原太平洋百貨地下一樓，上海地鐵一號線黃陂南路站二號出口旁，預計18日上午舉行開幕式。據了解，這是新加坡知名連鎖麵包品牌「麵包新語」與吳寶春團隊合資引進大陸，若通過市場考驗，未來將在大陸發展連鎖。

上海吳寶春麵包店上周五開始試賣，招牌麵包「酒釀桂圓麵包」每個售價人民幣95元，雖然不少大陸人喊貴，仍吸引排隊人龍購買。不過，在有自媒體發表「台獨麵包」言論後，大陸有網民開始酸言酸語並揚言抵制，吳寶春麵包店隨後也被從從大陸知名消費訊息平台「大眾點評」下架。為此，吳寶春於昨日傍晚表態說明。

吳寶春在聲明中表示，自己是一個生於中國台灣的麵包師，台灣是養育他的土地。身為中國人，是他的驕傲。他並表示，自己堅持不變支持『兩岸一家親』。吳寶春並強調，自己從未發表過『餓死也不會來大陸』的言論。他說自己支持『九二共識』，希望能夠通過個人的努力，回應國台辦《促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，為海峽兩岸的經貿交流盡綿薄之力。

(工商 )

補教師常吹冷氣少喝水 腎盞結石… 氣候變遷表現台灣倒數第五 環團…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。