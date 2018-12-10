被稱「台獨麵包」 吳寶春發聲明表態支持九二共識

2018年12月10日 19:19 工商 姚舜

烘焙麵包界「台灣之光」到上海開店，新店已開始試賣並預計於本月18日正式開幕，卻因上海某自媒體9日發表的一篇「『餓死也不來大陸』文章，被酸民稱為「台獨麵包」，大陸網民並發動抵制拒買，為此吳寶春昨（10)日傍晚發出親筆親名聲明，強調「身為中國人，是我的驕傲。『兩岸一家親』，是我堅持不變的態度。」他並表態，「支持『九二共識』」。

這是繼前（2106)年海霸王聲明強調自己非「綠色台商」，以及85度C咖啡今年因總統蔡英文過境美國拜訪門市而「染獨」後，母公司美食達人集團表態支持九二共識的又一台灣餐飲企業，商業活動被民粹網民鼓動染上政治色彩，顯示大陸台商面對的經營壓力。

大陸開設的第一家吳寶春麵包店位在上海在淮海中路原太平洋百貨地下一樓，上海地鐵一號線黃陂南路站二號出口旁，預計18日上午舉行開幕式。據了解，這是新加坡知名連鎖麵包品牌「麵包新語」與吳寶春團隊合資引進大陸，若通過市場考驗，未來將在大陸發展連鎖。

上海吳寶春麵包店上周五開始試賣，招牌麵包「酒釀桂圓麵包」每個售價人民幣95元，雖然不少大陸人喊貴，仍吸引排隊人龍購買。不過，在有自媒體發表「台獨麵包」言論後，大陸有網民開始酸言酸語並揚言抵制，吳寶春麵包店隨後也被從從大陸知名消費訊息平台「大眾點評」下架。為此，吳寶春於昨日傍晚表態說明。

吳寶春在聲明中表示，自己是一個生於中國台灣的麵包師，台灣是養育他的土地。身為中國人，是他的驕傲。他並表示，自己堅持不變支持『兩岸一家親』。吳寶春並強調，自己從未發表過『餓死也不會來大陸』的言論。他說自己支持『九二共識』，希望能夠通過個人的努力，回應國台辦《促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，為海峽兩岸的經貿交流盡綿薄之力。

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