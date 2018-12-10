氣候變遷表現台灣倒數第五 環團：應檢討高碳政策

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德國看守協會(Germanwatch)每年製作的「氣候變遷表現指標」今（10）出爐，受評鑑57國／地區中，最後五名是沙烏地阿拉伯、美國、伊朗、南韓、台灣，台灣倒數第五。環團表示，敬陪末座原因推測包括， 2017年再生能源佔發電比例下降；化石燃料比例大幅成長5%以上；高度仰賴燃煤的高碳能源政策；以及「先緩後急」的減碳政策等，都是被打低分的關鍵因素。

環境品質文教基金會表示，環保署無視真正原因，在第一時間已經寫好「都是壞天氣害的」新聞稿，指出再生能源比例降低是因為2017年降雨少使水力發電減少所致，以及夏天太熱用需求大增不得不加燒燃煤支援。而天氣太熱恰巧是全球暖化的惡果，環保署卻以此做為表現不佳的託辭，對於真正關鍵的高碳能源政策卻隻字未提。

環品會對台灣未來減碳之路提出建議，政府務必提出「淘汰化石燃料」的具體時間表。化石燃料是造成全球暖化的主因，其他空汙物質或可用防汙設備吸附，二氧化碳一定會排出。目前政府宣傳的2030降低燃煤發電「比例」到30%是騙局，因為隨著發電總量成長，燃煤使用量將不減反增，更遑論另外50%發電佔比的天然氣也是高排碳的化石燃料。台灣正在朝超高碳經濟前進， 明眼人當然無法給予台灣氣候表現高評價。

正視聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）的警告，如果全球碳排放在2050年無法降低至「淨零」，地球升溫將在本世紀中突破攝氏2度。我國應該重新修正溫管法，以「淨零」排放作為2050年排放目標，並定期調查台灣土地的固碳能力，未來當台灣有越多的森林與溼地，就能享有越多的排碳空間，創造正向回饋的循環經濟 （林務局估計台灣的森林固碳能力約為每年0.44億公噸）。

台灣應記取法國黃背心運動的教訓，減碳火車頭應該由排碳最多、獲利最高、減排能力最強的電力業承擔，對民生減碳應以鼓勵多於處罰。以符合「共同但有差別責任」的環境平等原則。

台灣碳排放大戶以少數國營事業為主，碳交易市場難建立，讓溫管法唯一管制治手段成為「虛法」；應正視此問題，建立更直接公平的碳排放懲罰機制（碳稅）。

環品會指出，德國看守的排名是一個警惕，從多種面向（評分標準）告訴台灣正在與國際減碳趨勢健行漸遠，台灣「勢必」要用修法回應，改掉「尾大不掉」的「虛法」，提出一個真正可以讓台灣脫胎換骨的「氣候法」，一舉理順核能、乾淨能源、去煤在「氣候世代」的意義，才能啟動屬於台灣未來的「轉型正義」。

(中時 )

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