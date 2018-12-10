彰化縣年度志工表揚 彰化秀傳志工隊獲績優團隊

2018年12月10日 19:28 中時 謝瓊雲

成軍20年的彰化秀傳紀念醫院志工隊，榮獲今年的績優團隊；左起為：副隊長郭嘉錫、志工吳秀蘭、志工督導蔡宜諶社工師、隊長蔡文美與副隊長黃淑美。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府10日在彰化演藝廳舉辦年度志工表揚活動。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府10日在彰化演藝廳舉辦年度志工表揚活動，彰化縣長魏明谷(中)親自出席頒獎。（謝瓊雲攝）

台灣最美的風景是人！彰化縣政府10日在彰化演藝廳舉辦年度志工表揚活動，縣長魏明谷出席頒獎時說志工是社會進步最重要的資產，感謝志工們無私的奉獻；其中，成軍20年的秀傳紀念醫院志工隊，榮獲今年的績優團隊。

魏明谷表示，感謝志工們長期在警政消防、社會福利、醫療衛生、教育服務及環境保護等各領域的無私奉獻、付出和協助，展現志工服務精神，讓彰化充滿熱情活力。

今年度共計表揚，「衛生福利獎勵」216人，「彰化縣志願服獎勵金牌」175人，「彰化縣長青績優志工」51人，「績優團隊」1隊及「彰化縣107年度志願服務目的事業主管機關績效評鑑」17個單位。

彰秀志工隊長蔡秀美表示，秀傳志工隊自1997年成立至今，前身是1984年開始的秀和愛心服務隊，當時成員以上班族為主，僅在下班後與假日時段，提供服務台服務、量血壓、帶領兒童遊戲、圖書借閱、急診室服務。

蔡秀美說，為了因應平日白天大量就醫的患者服務需求，又再由員工及眷屬、婦女及退休人士等組成志工隊擴大服務面向，現在有118名志工，65歲以上占65人、超過半數，其中又有高達38人服務十年以上，全都是從創隊以來加入至今，不曾中斷或退出。

魏明谷表示，志工無私的奉獻讓社會更為祥和，志工的善舉讓社會處處有溫暖，處處充滿愛心，讓彰化縣是一個幸福宜居的好城市；這些受獎志工們，都是推動縣政的幕後重要推手、最堅強的後盾，一年365天，無論平、假日，各項大、小型活動中，皆能看到他們親切為民眾服務的身影。

魏明谷說，志工是社會重要的資產，是創造社會和諧及國家進步的重要力量來源。縣府相當重視志願服務的永續發展，因此堅持每年辦理表揚嘉許志工夥伴，以感謝志工夥伴們的付出，他也呼籲志工夥伴們邀請更多親朋好友，一起來做志工，打造更加幸福、安定的彰化。

(中時 )