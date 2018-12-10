寺廟贈比賽服加持 下崙國小龍鳳獅隊奪全國3冠王

下崙國小龍鳳獅隊奪全國3冠王，感謝福安宮贊助比賽服裝。（張朝欣攝）

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口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊參加教育部「全國各級學校民俗體育錦標賽」，榮獲全國3冠王，為感謝地方信仰中心福安宮贊助比賽服裝，10日龍鳳獅隊前往福安宮演出並發送喜糖，與社區共同傳承百年龍鳳獅藝陣。

下崙國小龍鳳獅隊去年首度參賽，因經費拮据未能購置統一服裝，結果服裝不一致而遭扣分，最後只抱回亞軍。下崙福安宮管理委員會得知，馬上贊助經費購置統一服裝，再加上縣教育處補助費用購置舞獅道具，今年選手們不負眾望，抱回3項女子舞獅項目冠軍。

10日龍鳳獅隊前往福安宮廟埕表演，並發放喜糖給民眾感謝廟方與社區的幫助，口湖鄉長林哲凌、縣議員蔡岳儒、福安宮主委王阿彪等人在場觀禮祝賀，鼓勵師生們持續努力，日後會全力支持永續傳承龍鳳獅百年藝陣。

校長黃淑玲表示，龍鳳獅隊成立僅2年多就獲得好成績，要感謝教練吳登興及學校老師，學生在練習過程中因翻滾而肩背部瘀青擦傷、鼓手也因不斷練習而手部破皮，但隊員們知道身負鄉親的期待，咬緊牙根克服種種困難，最後終於獲得好成績。

吳登興說，很高興傳統文化資產在學校獲得新的生命，他今年遠赴泰國傳藝後，對於教學的方法與思考有不同的體認，也意識到外國人對台灣傳統技藝的喜愛與渴望，日後會持續努力用心傳承，讓龍鳳獅技藝在國際上發揚光大。

(中時 )

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